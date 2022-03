Com recorde de público, Barcelona bate Real Madrid e vai às semis da Champions feminina

Sob os olhares de 91.553 torcedores, o Barcelona selou sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa feminina ao derrotar o Real Madrid por 5 a 2 nesta quarta-feira, no Camp Nou.

O número representa um recorde de público em um jogo de futebol feminino. A marca anterior era de 90.185 pessoas, que assistiram à final da Copa do Mundo de 1999 entre Estados Unidos e China no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia).

Apoiado pela torcida, o Barcelona, que já tinha deixado a classificação encaminhada com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida em Madri, chega às semifinais com mais um resultado contundente sobre o maior rival.

Mapi León (8), Aitana Bonmatí (52), Claudia Pina (55), Alexia Putellas (62) e Graham Hansen (70) marcaram os gols do Barça, enquanto o Real Madrid, que lutou até o fim, marcou com Olga Carmona (16) de pênalti e Claudia Zornoza (48).

