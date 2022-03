Cathay Pacific planeja voo de passageiros mais longo do mundo para evitar Rússia

A companhia aérea Cathay Pacific planeja lançar o voo de passageiros mais longo do mundo em abril, com o desvio de sua rota Nova York-Hong Kong que, em vez de sobrevoar o Ártico, cruzará o Atlântico, a Europa e a Ásia Central para evitar a Rússia.

O novo trajeto será "pouco abaixo de 9.000 milhas náuticas" (16.668 quilômetros) percorridas em algo em torno de 17 horas, informou a empresa de Hong Kong em um comunicado à AFP na terça-feira (29).

Será o voo mais longo em distância, embora não em tempo, pois fica ligeiramente abaixo da rota da Singapore Airlines entre a cidade-estado asiática e Nova York, que percorre 15.343 km em 18 horas.

A Cathay não indicou os motivos para evitar o espaço aéreo russo, que já havia sobrevoado no passado.

Várias companhias aéreas cancelaram suas conexões com a Rússia, ou evitam seu espaço aéreo desde o início da invasão da Ucrânia. Já Moscou fechou seu céu para vários países europeus e todos os voos ligados ao Reino Unido.

A empresa de Hong Kong está tentando obter uma autorização de voo para esta rota que cruzará o Atlântico, a Europa e a Ásia Central. Devido aos fortes ventos sazonais no Oceano Pacífico nesta época do ano, a companhia aérea prefere a opção transatlântica, no lugar da transpacífica.

Hoje, os voos dos Estados Unidos e de outros oito países para Hong Kong estão proibidos, devido à pandemia. Poderão retomar suas conexões a partir de 1º de abril, graças a uma flexibilização das regras anticovid-19.

