Catar inaugura museu de esportes antes da Copa do Mundo

O Catar inaugurou nesta quarta-feira um dos maiores museus dedicados ao esporte mundial, a oito meses da realização da Copa do Mundo de 2022 e a dois dias do sorteio dos grupos do torneio.

Construído com um investimento de mais de US$ 1 bilhão, o Museu Olímpico e Esportivo do Catar tem 19 mil metros quadrados e está localizado junto a um dos estádios que receberão jogos do Mundial.

O acervo conta com 17 mil itens, entre eles um par de luvas de boxe usado por Mohamed Ali quando ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma 1960 e uma Ferrari pilotada pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher.

A inauguração do museu é parte de uma campanha do governo do Catar para fazer do país uma referência cultural, em paralelo à realização de grandes eventos esportivos.

Segundo seu diretor, Abdulah Al Mulla, o museu também tem como objetivo valorizar o legado esportivo do Catar e documentar todos os resultados dos atletas do país.

