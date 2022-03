Casa Branca: Putin está mal informado e ação na Ucrânia foi erro estratégico

A diretora de Comunicação da Casa Branca, Kate Bedingfield, afirmou nesta terça-feira, 30, que o presidente russo Vladimir Putin está sendo mal informado pelos seus conselheiros, citando informações da inteligência americana. Em coletiva de imprensa, ela indicou que o líder está enganado sobre quão mal o exército russo está indo na incursão na Ucrânia, além das perdas na guerra e o impacto econômico para o país.

Segundo a representante, a visão do governo é a de que Putin cometeu "erro estratégico" ao agir na Ucrânia. Um dos argumentos para tal é que a Rússia vem mudando seu objetivos. Ainda assim, questionada sobre declarações recentes do presidente Joe Biden, disse que não há "política oficial de mudança de regime na Rússia". Segundo ela, as falas do democrata foram uma declaração pessoal.

Sobre indicações do governo russo de que iria recuar em posições na Ucrânia, Bedingfield disse que o governo segue vendo evidências de que o país está atacando lugares nos quais disse que não iria agir. Questionada sobre uma eventual vitória na guerra e a postura americana, afirmou: "seguimos buscando causar grandes danos à economia da Rússia". Além disso, antecipou que provavelmente teremos mais informações sobre sanções ao país nos próximos dias.

