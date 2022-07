Argentino Cerúndolo e americana Pegula vão às semis em Miami com abandonos de Sinner e Badosa

Em um dia de surpresas em Miami, o tenista argentino Francisco Cerúndolo manteve sua trajetória surpreendente neste torneio Masters 1000 nesta quarta-feira ao avançar para as semifinais devido ao abandono de Jannik Sinner enquanto a espanhola Paula Badosa também teve que se retirar nas quartas de final contra Jessica Pegula.

Cerúndolo, atual número 103 da ATP, se tornou o convidado mais inesperado para as semifinais do segundo Masters 1000 do ano, quando Sinner saiu abruptamente das quartas de final ao perder por 4 a 1 com 23 minutos jogados.

"É uma bolha no meu pé direito, eu não conseguia me mexer", explicou Sinner mais tarde. "No último jogo contra o Nick (Kyrgios) eu senti isso e hoje tentei, mas não funcionou".

O italiano, décimo primeiro no ranking mundial aos 20 anos, estava sendo superado por Cerúndolo no início da partida, com o argentino fazendo estragos com seu saque.

No quarto game, Cerúndolo conseguiu a primeira quebra e depois abriu 4 a 1 quando Sinner anunciou ao adversário e ao juiz que a partida havia terminado.

"Não esperava que ele se retirasse", reconheceu Cerúndolo. "Eu estava me sentindo bem na quadra, queria continuar jogando e tentar terminar a partida".

Esta vitória, a maior em seus quatro anos como profissional, vai catapultar o tenista de Buenos Aires para o Top-50 do circuito na próxima semana.

Cerúndolo ainda não inaugurou sua galeria de títulos e sua única final foi no ano passado no torneio de saibro em Buenos Aires, onde perdeu para seu compatriota Diego Schwartzman.

Nesta temporada, Schwarzman voltou a derrotá-lo nas quartas de final em Buenos Aires e nas semifinais no Rio de Janeiro, na categoria ATP 500.

Em Miami, Cerúndolo eliminou na terça-feira Francis Tiafoe, número 31 no ranking da ATP, vingando a vitória do americano sobre seu irmão mais novo Juan Manuel na terceira fase.

Anteriormente, o argentino conseguiu eliminar outros dois tenistas experientes no circuito: o americano Reilly Opelka e o francês Gael Monfils.

Aos 23 anos, Cerúndolo enfrentará em sua primeira semifinal de Masters 1000 o alemão Alexander Zverev, quarto no ranking mundial, ou o norueguês Casper Ruud, oitavo.

Outra das partidas das quartas de final de Miami terá frente a frente o polonês Hubert Hurkacz, defensor do título, contra o russo Daniil Medvedev, que voltará a ser o número 1 do mundo em caso de vitória.

O outro duelo será disputado pelo jovem espanhol Carlos Alcaraz e pelo sérvio Miomir Kecmanovic.

A retirada antecipada de Sinner causou espanto na quadra central de Miami, que já havia assistido o abandono de Paula Badosa no feminino no início do dia.

A espanhola, próxima número três no ranking feminino, deixou a partida contra a americana Jessica Pegula por problemas de saúde quando também perdia por 4-1.

Badosa já teve que ser atendida devido a um desconforto físico na segunda-feira durante as oitavas de final contra a adolescente tcheca Linda Fruhvirtova.

"Sinto muito por ter que me aposentar hoje. Estou sofrendo muito desde o último jogo por motivos médicos", explicou Badosa mais tarde em sua conta no Twitter. "Tentei de tudo para me recuperar, mas foi impossível. Vou levar alguns dias para me recuperar e me preparar para a temporada de saibro", acrescentou.

"Não é legal ganhar assim, eu realmente queria jogar contra ela, ela teve um ano incrível", disse Pegula. "Mas ela não parecia bem, espero que possamos jogar novamente quando ela estiver em boas condições".

A espanhola quebrou o serviço de Pegula no primeiro game, mas desde o início deu sinais de que não estava em sua melhor forma física.

A americana aproveitou a situação para emendar quatro games consecutivos.

Badosa, com lágrimas nos olhos, conversou com o fisioterapeuta, tirou as munhequeiras e anunciou seu abandono, dando um abraço de despedida em Pegula.

A espanhola, campeã de Indian Wells em 2021, buscava suas primeiras semifinais do Miami Open, na categoria WTA 1000, com a qual teria dado mais um passo rumo ao segundo lugar do ranking mundial.

Pegula (21) enfrentará nas semifinais a vencedora do confronto desta quarta-feira entre a polonesa Iga Swiatek, a próxima número 1 do mundo, e a tcheca Petra Kvitova.

A outra semifinal feminina será um duelo entre a japonesa Naomi Osaka e a suíça Belinda Bencic.

--- Resultados desta quarta-feira do Aberto de Miami:

- Masculino

Quartas de final

Francisco Cerúndolo (ARG) x Jannik Sinner (ITA/N.9) 4-1 e abandono

- Feminino

Quartas de final

Jessica Pegula (EUA/N.16) x Paula Badosa (ESP/N.5) 4-1 e abandono

