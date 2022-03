Alcaraz vence Tsitsipas e vai às quartas do Masters 1000 de Miami

O jovem espanhol Carlos Alcaraz se classificou nesta terça-feira para as quartas de final do Masters 1000 de Miami ao vencer o grego Stefano Tsitsipas em dois sets com parciais de 7-5 e 6-3.

A partida terminou em uma hora e 52 minutos quando o espanhol (N.14) quebrou o saque de um exausto Tsitsipas, terceiro favorito no torneio que havia dado tudo no primeiro set.

O ibérico está agora nas quartas de final e vai enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic que eliminou o americano Taylor Fritz, décimo primeiro cabeça de chave.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grego começou como grande favorito e sofreu uma derrota frustrante, a segunda diante do espanhol. Alcaraz o venceu no ano passado na terceira rodada do US Open.

Alcaraz, com apenas 18 anos, continua impondo respeito aos jogadores do circuito da ATP. A ascensão do espanhol no circuito nos últimos 12 meses é bastante impressionante. Além de ter dois títulos de ATP, ele chegou às quartas de final do US Open no ano passado e fez sua primeira aparição nas semifinais em Indian Wells recentemente, onde perdeu para o compatriota Rafael Nadal em três sets.

meh/cl/aam

Tags