Zelensky diz que conversas tiveram sinais positivos, mas cita desconfiança na Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira, 29, que as conversas com os negociadores russos deram alguns sinais positivos, mas alertou que a Rússia não é confiável. O país anunciou após as negociações desta terça-feira entre a delegação ucraniana e a russa em Istambul que reduzirá significativamente as operações militares perto da capital Kiev, e da cidade de Chernihiv, no norte.

Em um discurso em vídeo na noite desta terça-feira, Zelensky disse que "ações corajosas e eficazes" das tropas ucranianas forçaram a Rússia a reduzir sua ação em torno de Kiev e Chernihiv. Ele disse que a Ucrânia continuará o processo de negociação "na medida em que depender de nós", mas enfatizou a desconfiança nas "palavras vindas de representantes do país que continuam lutando para nos destruir". Zelensky disse que os negociadores da Ucrânia não comprometerão "a soberania e a integridade territorial".

