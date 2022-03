Veículos elétricos e energia verde: Canadá fará investimentos milionários pelo clima

O governo do Canadá anunciou que irá investir 9,1 bilhões de dólares canadenses em energia verde e veículos elétricos, com o objetivo de alcançar suas metas de redução dos gases do efeito estufa em 40% até 2030 em relação aos níveis de 2005.

Para o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, "o mundo inteiro está focado na energia limpa", incluindo a Europa, que deseja reduzir sua dependência do petróleo e gás russos. "O Canadá não pode se permitir não fazê-lo", acrescentou o premier, durante entrevista coletiva em Vancouver.

"Os líderes com os quais me reuni na Europa nas últimas semanas foram claros: eles não querem apenas acabar com a dependência do petróleo e do gás russos, mas também acelerar a transformação energética em direção à energia limpa e verde", contou Trudeau.

Mais de 2,9 bilhões de dólares serão destinados à transição para os veículos elétricos, principalmente para subsídios aos canadenses e à infraestrutura de recarga. O governo Trudeau também investirá na construção de edifícios de consumo energético zero até 2050, bem como em projetos de energias eólica e solar.

O Canadá deseja reduzir as emissões do setor de petróleo e gás em 31%, para alcançar a neutralidade de carbono em 2050. O país é o quarto maior produtor de petróleo e está entre os 10 países mais poluentes e com mais emissões de gases do efeito estufa.

