Tunísia empata com Mali e se classifica para Copa do Mundo

A Tunísia se classificou para sua sexta Copa do Mundo depois de empatar em casa com Mali em 0 a 0 nesta terça-feira, fazendo valer sua vitória no jogo de ida por 1 a 0.

O gol contra marcado na ida por Moussa Sissako acabou sendo decisivo para os tunisianos, que disputaram os Mundiais de 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018.

eba/fbx/iga/mcd/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags