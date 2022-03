Torres-cápsula de Nakagin serão demolidas em Tóquio

As torres de Nakagin, um conjunto residencial de apartamentos-cápsula, que fazem parte do patrimônio arquitetônico de Tóquio, vão ser demolidas no próximo mês, após uma longa batalha para tentar salvar o complexo.

Os proprietários desses módulos de apartamentos, desenhados pelo arquiteto Kisho Kurokawa e inaugurados em 1972, querem tentar salvar algumas partes da estrutura, mas a demolição está prevista para 12 de abril, disse à AFP Tatsuyuki Maeda, que comprou seu apartamento em 2010.

A obra é composta por duas torres contíguas de 11 e 13 andares e contém 140 cápsulas de apartamentos de 10 metros quadrados, distribuídas em torno de uma coluna central.

Os módulos foram desenhados para poderem ser removidos de forma independente e substituídos a cada 25 anos, mas isso nunca ocorreu, e os edifícios começaram a se deteriorar.

"Não sabemos quantas cápsulas poderemos salvar, mas planejamos restaurar algumas partes deterioradas e renová-las para enviá-las para museus", contou Maeda.

Maeda acredita que este não será o fim do conjunto residencial e disse esperar que as cápsulas possam ter uma segunda vida. Segundo ele, a agência do arquiteto Kisho Kurokawa, falecido em 2007, faz parte desse projeto de conservação.

Durante anos, Maeda e outros proprietários fizeram uma campanha para salvar o conjunto, um emblema da construção do Japão após a Segunda Guerra Mundial, que se imaginava como a "cidade do futuro".

Os admiradores do projeto expressaram sua tristeza nas redes sociais, mas também sua resignação.

"Era algo valioso, mas a demolição é a decisão correta, já que estava muito deteriorada", escreveu um usuário do Twitter.

