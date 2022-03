Thiem e Wawrinka voltam ao circuito da ATP com derrotas no Challenger de Marbella

O austríaco Dominic Thiem e o suíço Stan Wawrinka foram derrotados nesta terça-feira em seus primeiros jogos no Challenger de Marbella, onde ambos retornaram ao circuito da ATP depois de meses de ausência por lesão.

Thiem, ex-número 3 do mundo e campeão do US Open em 2020, foi derrotado pelo argentino Pedro Cachín (228º) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4).

Aos 28 anos e na 50ª posição do ranking da ATP, o austríaco não jogava desde junho do ano passado, quando desistiu do ATP 250 de Mallorca.

Thiem teve que atrasar várias vezes seu retorno às quadras, até anunciar no último dia 7 que estaria de volta na temporada de saibro na Europa.

Wawrinka, também ex-número 3 do mundo e vencedor de três Grand Slams (Aberto da Austrália 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016), perdeu para o sueco Elias Ymer (131º) por 2 sets a 0 (6-2 e 6-4).

Aos 37 anos e atualmente número 232 do mundo, o suíço estava sem jogar desde que foi eliminado na primeira rodada do ATP 250 de Doha em março do ano passado.

Wawrinka passou por todo esse tempo de recuperação para cuidar de uma lesão no pé esquerdo que o incomodava desde 2019.

