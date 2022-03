Senegal vence Egito nos pênaltis e se garante na Copa do Mundo do Catar-2022

O Senegal de Sadio Mané, autor do gol decisivo nos pênaltis, se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022 nesta terça-feira depois de derrotar o Egito (1-0, 3-1 nos pênaltis), cuja estrela Mohamed Salah errou sua cobrança.

A reedição da final da última Copa Africana de Nações terminou com mais um triunfo dos senegaleses, que vão participar pela terceira vez na sua história de um Mundial. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida no Egito, o Senegal empatou o confronto graças a um gol de Boulaye Dia logo aos 3 minutos. O placar se manteve inalterado na prorrogação e a dramática decisão foi para as penalidades com o triunfo senegalês que levou a torcida ao delírio.

