Senegal, Gana, Camarões, Tunísia e Marrocos vão à Copa do Mundo; Salah e Mahrez ficam de fora

Senegal, Camarões, Gana, Marrocos e Tunísia vão representar o futebol africano na Copa do Catar-2022, evento que duas das grandes estrelas do continente, o egípcio Mohamed Salah e o argelino Riyaz Mahrez, terão de assistir pela televisão.

Em uma reedição da final da última Copa Africana de Nações, Senegal voltou a alcançar o triunfo e vai participar pela terceira vez na sua história de um Mundial.

Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida no Cairo, os senegaleses empataram o confronto graças a um gol de Boulaye Dia logo aos 3 minutos. O placar se manteve inalterado na prorrogação apesar do fato de que as duas seleções tiveram chances de marcar, especialmente os donos da casa.

Assim como aconteceu há um mês e meio na final continental, a vitória foi decidida nos pênaltis e o resultado foi o mesmo que ocorreu em Camarões na CAN.

Depois que as primeiras quatro cobranças foram perdidas (dois por equipe), o goleiro do Chelsea, Edouard Mendy, defendeu a quarta, de Mostafa Mohamed, e Sadio Mané aproveitou a chance de dar ao seu país a vaga na Copa do Mundo.

"Perdemos esta final, não só uma final mas também a classificação (para a Copa). Não há muito a dizer (...) Parabéns ao Senegal", declarou o técnico português dos 'faraós' Carlos Queiroz.

"Esta equipe está mais bem preparada" do que a que participou em 2018, declarou o treinador senegalês Aliou Cissé, que só lamentou "não ter se classificado no tempo normal dadas as oportunidades que perdemos".

No único duelo dos cinco desta terça-feira sem a presença de seleções do norte da África, Gana eliminou a Nigéria com um empate (1-1) graças ao critério de gols marcados fora de casa, já que na semana passada o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

O capitão ganês e ex-jogador do Atlético de Madrid, Thomas Partey, abriu o placar com um chute de longe aos 10 minutos. Os anfitriões reagiram com um pênalti convertido por William Troost-Ekong aos 22 minutos, mas não conseguiram ir além desse empate que os deixou de fora da Copa do Mundo.

Os ganeses conquistaram assim sua quarta participação em Copas do Mundo, depois de marcarem presença em 2006, 2014 e principalmente em 2010, quando chegaram às quartas de final, sendo eliminados pelo Uruguai (1-1, 4-2 nos pênaltis).

Dramático foi o duelo entre Argélia e Camarões em Blida.

A Argélia, que fez uma campanha desastrosa na Copa Africana de Nações (eliminada na fase de grupos) depois de entrar no torneio em Camarões como campeã continental, parecia ter se recuperado. Na última quinta-feira venceu os Leões Indomáveis por 1 a 0 no jogo de ida.

Mas nesta terça-feira, jogando em casa, Eric Choupo-Moting empatou o confronto ao empurrar uma bola na área deixada pelo goleiro argelino Raïs M'Bolhi (22).

Os argelinos voltaram a marcar na primeira etapa da prorrogação, novamente por meio de Slimani, mas o árbitro voltou a anular, após consultar o VAR, desta vez devido a um toque de mão do atacante quando este finalizou.

Os donos da casa acreditaram ter alcançado a glória quando Ahmed Touba empatou com uma poderosa cabeçada (118), mas quando os torcedores argelinos comemoravam a classificação, Toko Ekambi marcou para os camaroneses o gol que valeu a vaga no Catar na última jogada da partida (120 + 3).

As outras duas seleções classificadas para a Copa do Mundo vão representar o Magreb: Marrocos ganhou a vaga depois de vencer a República Democrática do Congo por 4-1 (5-2 no placar agregado) e a Tunísia sofreu contra o Mali, mas se classificou graças ao gol marcado fora de casa depois de empatar (0-0) nesta terça-feira (1-1 na ida em Bamako).

O gol contra marcado na partida de ida por Moussa Sissako foi decisivo para as 'Águias de Cartago', que estiveram nos Mundiais de 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018.

Para o Marrocos também será a sexta participação em Copas do Mundo, depois das edições de 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018, embora só tenha conseguido passar da fase de grupos em uma (1986).

Azzedine Ounahi (21 e 54), Tarik Tissoudali (45+7) e Achraf Hakimi (70) foram os autores dos gols marroquinos, enquanto Malango Ngita fez o de honra para os congoleses (77).

