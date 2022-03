Rússia promete reduzir 'fundamentalmente' ações militares nos arredores de Kiev

Os militares da Rússia informaram nesta terça-feira, 29, que reduzirão "fundamentalmente" as operações perto da capital da Ucrânia, Kiev, e de Chernigov, no norte do país O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, disse que a medida visa "aumentar a confiança" nas negociações destinadas a encerrar os combates, enquanto representantes dos dois lados se encontram presencialmente na Turquia. Nos últimos dias, tropas russas têm enfrentado dificuldades para fazer avanços.

Fomin disse que Moscou decidiu "fundamentalmente (...) reduzir a atividade militar na direção de Kiev e Chernigov" para "aumentar a confiança mútua e criar condições para novas negociações".

Os militares da Ucrânia disseram que notaram recuos russos nos arredores das duas cidades, embora o Pentágono, dos Estados Unidos, tenha dito que não poderia corroborar os relatos.

Um assessor do presidente ucraniano,Volodymyr Zelensky, afirmou que a reunião em Istambul foi focada em garantir um cessar-fogo e garantias para a segurança da Ucrânia - questões que estiveram no centro de negociações anteriores malsucedidas. Fonte: Associated Press.

