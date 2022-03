Rússia adia obrigação de serviço militar para profissionais de alta tecnologia

A Rússia anunciou nesta terça-feira (29) o adiamento da obrigação de prestar serviço militar para jovens que trabalham no setor de alta tecnologia, uma medida para evitar a fuga de cérebros causada pela ofensiva russa na Ucrânia.

As empresas de alta tecnologia têm até 1º de maio de 2022 para elaborar uma lista de funcionários com menos de 27 anos, para os quais desejam obter essa isenção, disse o governo russo em um comunicado.

A medida também se aplica a estudantes de cerca de 60 cursos universitários, incluindo matemática, cartografia, robótica, aeronáutica, construção naval, ou nanotecnologia.

"É importante não frear o ritmo de desenvolvimento do setor de alta tecnologia em nosso país, apesar das sanções", disse o primeiro-ministro Mikhail Mishustin na mesma nota.

As sanções econômicas internacionais e o temor de uma mobilização geral levaram dezenas de milhares de russos a deixar o país, segundo estimativas da imprensa local. As sanções ocidentais afetam as indústria de informática, aeronáutica, ou o setor financeiro.

A Rússia proibiu vários grandes veículos de comunicação e as principais redes sociais estrangeiros, além de ameaçar adotar sanções criminais contra cidadãos e meios de comunicação que divulgarem informações sobre o conflito em curso consideradas falsas pelo governo.

