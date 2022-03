Preço do petróleo cai com progresso no diálogo Rússia-Ucrânia e confinamento na China

O preço do petróleo caiu nesta terça-feira (29) pela segunda sessão consecutiva, após anúncios de progressos nas negociações sobre a Ucrânia e confinamentos na China.

O barril de Brent para entrega em maio caiu 2%, para US$ 110,23 no mercado de Londres, enquanto que em Nova York o barril de WTI, também para maio, caiu 1,62% para US$ 104,24.

"A primeira reunião em duas semanas entre Rússia e Ucrânia para discutir a paz afetou o sentimento do mercado", declarou Vinicius Romano, da Rystad Energy. Além disso, a Rússia prometeu "reduzir consideravelmente" suas ações militares em Kiev, completou.

"É a primeira vez no conflito que vemos do lado russo sinais de alguma forma de atenuação das ações militares", disse à AFP Bjarne Schieldrop, analista da SEB.

Ao mesmo tempo, "o confinamento de metade de Xangai, aliado ao aumento do aumento do coronavírus na China, reavivou o temor de que a nova crise sanitária venha a pesar ainda mais na demanda chinesa por petróleo bruto", disse Ipek Ozkardeskaya, analista no banco Swissquote.

