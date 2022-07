Portugal vence Macedônia do Norte (2-0) e vai à Copa do Mundo do Catar-2022

A seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022 após a vitória (2-0) sobre a Macedónia do Norte, nesta terça-feira no Porto, e com isso o craque português terá, aos 37 anos, a oportunidade de disputar seu quinto Mundial na carreira.

Os portugueses carimbaram o passaporte rumo ao Catar graças a Bruno Fernandes, autor de uma dobradinha (32 e 65) contra um adversário que havia surpreendido o mundo ao eliminar a campeã europeia Itália.

