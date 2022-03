PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia e Rússia iniciam negociações na Turquia

PERU POLÍTICA: Presidente Castillo escapa do impeachment no Congresso do Peru

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ISTAMBUL:

Negociações diretas entre Ucrânia e Rússia começam em Istambul

As negociações entre a delegação russa e os enviados ucranianos em Istambul começaram nesta terça-feira pouco depois das 10H30 (4H30 de Brasília).

PARIS:

Neutralidade da Ucrânia, um status difícil de validar juridicamente

Renunciar à adesão da Otan ou estabelecer a neutralidade da Ucrânia são dois temas cruciais exigidos pela Rússia e que o presidente ucraniano admitiu que podem ser analisadas, mas que precisariam de emendas constitucionais ou um referendo, duas alternativas vetadas em tempos de guerra.

PARIS:

Conflito na Ucrânia coloca a mídia ante desafio de um 'dilúvio' de informações

O dilúvio de informações sobre a invasão russa contra a Ucrânia coloca os veículos ante o desafio de não se tornarem transmissores partidários de uma guerra de informação que se desenvolve paralelamente ao conflito e os obriga a buscar novos métodos de trabalho.

OSLO:

ONG pede que não se esqueça das outras guerras devido à Ucrânia

Enquanto se apressa para ajudar os refugiados ucranianos, o Ocidente não deve desviar ajuda de outros países pobres que também sofrem as consequências da guerra, alertou o líder de uma importante organização humanitária, o Conselho Norueguês de Refugiados.

=== PERU POLÍTICA ===

LIMA:

Presidente do Peru evita pedido de destituição pelo Congresso

O presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo, evitou na segunda-feira à noite o pedido de impeachment por parte do Congresso, dominado pela oposição de direita, no final de um julgamento político que deixou o país em suspense.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Pela enésima vez, Rio lança plano de limpeza da Baía de Guanabara

Cerveja gelada na mão, Edson Rocha parece ter tudo para um belo dia de praia no Rio de Janeiro. À frente desse trabalhador do setor petrolífero: o majestoso Pão de Açúcar e o Cristo Redentor com seus braços abertos sobre a Baía de Guanabara.

ALEXANDRIA:

Começa o julgamento de ex-membro de célula do Estado Islâmico nos EUA

Nesta terça-feira (29), inicia-se a seleção do júri do julgamento contra um membro suspeito de uma reconhecida célula do Estado Islâmico (EI), acusada de sequestros e assassinatos, apelidada de Beatles.

-- EUROPA

LONDRES:

Elizabeth II comparece ao 1º compromisso público em meses após problemas de saúde

Depois de sofrer problemas de saúde que provocaram uma ausência de vários eventos, a rainha Elizabeth II, de 95 anos, fez nesta terça-feira (29) sua primeira grande aparição pública em quase seis meses, durante uma missa em Londres para homenagear seu falecido marido, o príncipe Philip.

BUDAPESTE:

Os doze anos de Viktor Orban na Hungria

Viktor Orban se refere a seu governo como "revolução conservadora". Em seus doze anos no poder, o primeiro-ministro húngaro transformou a sociedade de seu país como raramente se viu na Europa e mudou seu destino.

-- ÁSIA

XANGAI:

Onda de covid em Xangai aumenta ansiedade e corrida aos mercados

Xangai registrou nesta terça-feira (29) um forte aumento dos casos de covid-19, apesar do confinamento parcial decretado nesta cidade de 25 milhões de habitantes, capital econômica da China, o que provocou uma corrida aos supermercados.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

GENEBRA:

Países pedem nova reunião sobre biodiversidade em Nairóbi

Os países signatários da Convenção sobre Biodiversidade propuseram a realização de uma reunião adicional em junho em Nairóbi, na reta final de suas negociações em Genebra sobre a preservação da diversidade biológica.

TOULOUSE:

Cineasta Gabriel Martins manda 'carta de amor aos brasileiros' com 'Marte Um'

Como "uma carta de amor aos brasileiros", define o cineasta Gabriel Martins seu filme "Marte Um", apresentado no concurso do Festival Cinelatino de Tolouse, no sul da França.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022

