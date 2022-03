Oito capacetes azuis morrem em acidente de helicóptero na República Democrática do Congo

Oito capacetes azuis morreram em um acidente de helicóptero na República Democrática do Congo nesta terça-feira (29), anunciou o serviço de comunicação do exército paquistanês.

"Quando estavam em missão de reconhecimento no Congo, um helicóptero Puma caiu. A causa exata do acidente ainda não foi determinada", disse o exército em um comunicado.

Seis paquistaneses estão entre os capacetes azuis mortos, acrescentou.

A missão de estabilização na República Democrática do Congo (MONUSCO) afirmou antes, nesta terça-feira, em um tuíte, que "perdeu contato" com um de seus helicópteros que estava em uma missão de reconhecimento na região.

O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan expressou "sua profunda comoção e pena", disse seu gabinete, enquanto homenageou os esforços globais de paz das forças armadas do país.

Fontes da sociedade civil na região informaram que nesta terça-feira de manhã retomaram os combates entre as tropas do governo e os rebeldes do M23, também conhecidos como exército congolês revolucionário.

