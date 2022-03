Nascimento de rinoceronte de Sumatra traz esperança para espécies em risco de extinção

Um rinoceronte de Sumatra deu à luz com sucesso em um santuário indonésio - informaram autoridades ambientais, referindo-se a este impulso nos esforços de conservação deste animal em risco crítico de extinção.

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), restam menos de 80 rinocerontes de Sumatra no mundo, principalmente na ilha indonésia de Sumatra e em Bornéu.

Na quinta-feira passada, uma rinoceronte chamada Rosa deu à luz uma cria fêmea no Parque Nacional de Way Kambas, em Sumatra, depois de sofrer oito abortos desde 2005, quando foi levada da natureza para um programa de reprodução.

"O nascimento deste rinoceronte de Sumatra é uma notícia muito boa para os esforços do governo e seus parceiros para aumentar a população", disse Wiratno, um funcionário de alto escalão do Ministério do Meio Ambiente da Indonésia, em comunicado divulgado na segunda-feira.

O filhote, que ainda não foi nomeado, eleva para oito o número de rinocerontes de Sumatra no Parque de Way Kambas.

Os nascimentos bem-sucedidos são raros. Andatu, pai da cria recém-nascida, foi o primeiro rinoceronte de Sumatra nascido em um santuário em mais de 120 anos.

A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica o rinoceronte de Sumatra, a menor de todas as espécies de rinocerontes, como em perigo crítico.

Múltiplas ameaças levaram estes animais à beira da extinção, como a caça clandestina e a mudança climática. O chifre de rinoceronte costuma ser comercializado ilegalmente para a medicina tradicional chinesa.

