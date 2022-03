Marrocos goleia República Democrática do Congo (4-1) e vai à Copa do Catar-2022

A seleção de Marrocos se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022 (21 de novembro a 18 de dezembro) graças à goleada de 4 a 1 sobre a República Democrática do Congo no jogo de volta do playoff decisivo (1 a 1 na ida), nesta terça-feira, em Casablanca.

Azzedine Ounahi, autor de uma dobradinha (21 e 54 minutos), Tarik Tissoudali (45+7) e Achraf Hakimi (70) garantiram a seu país a sexta participação em uma Copa do Mundo. Ben Malango diminuiu para os congoleses no final do jogo (77).

