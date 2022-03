Jada Pinkett quebra silêncio após tapa de Will Smith no Oscar

A atriz Jada Pinkett Smith, esposa do ator Will Smith, se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira (29), através de seu perfil no Instagram, desde que o seu marido agrediu o comediante Chris Rock com um tapa durante a cerimônia de premiação do Oscar.

"Agora é um período de cura e eu estou aqui para isso", escreveu Jada em uma postagem que foi 'curtida' mais de 65.000 vezes nas primeiras horas depois da publicação. Além disso, ela não fez nenhuma elaboração sobre o tema e os comentários foram restringidos.

A breve manifestação da atriz acontece menos 24 horas depois que Will Smith pediu desculpas a Chris Rock pela agressão ocorrida durante a principal cerimônia de premiação de Hollywood no último domingo.

Em um episódio chocante que foi transmitido ao vivo para todo o mundo, o ator subiu no palco para agredir Chris Rock por causa de uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett Smith. A atriz tem alopecia, uma condição de saúde que provoca queda de cabelo.

Os presentes na cerimônia ficaram surpresos e, inicialmente, não tinham certeza se o tapa fazia parte de uma encenação, até que Smith pronunciou palavras de baixo calão para o comediante.

Chris Rock até conseguiu retornar para a premiação, mas a atmosfera do evento acabou sendo afetada de maneira inconfundível.

Pouco tempo depois, Smith foi premiado com a estatueta de melhor ator e fez um discurso, com os olhos cheios de lágrimas, no qual pronunciou as seguintes palavras: "O amor faz a gente cometer coisas loucas."

O meio especializado Variety informou nesta terça-feira que a audiência televisiva da premiação cresceu em mais de 600.000 espectadores durante o discurso de Smith.

Ontem, enquanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas afirmou que estava investigando o ataque com vistas a possíveis sanções, Smith pediu desculpas.

"Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e cometi um erro. Estou envergonhado e minhas ações não foram um indicativo do homem que eu quero ser", escreveu o ganhador do Oscar por sua performance em "King Richard: Criando Campeãs" no Instagram.

"A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento na premiação de ontem [domingo] foi inaceitável e imperdoável", acrescentou Smith.

Até o momento, Chris Rock não se manifestou publicamente sobre o ocorrido e nenhum de seus representantes respondeu às perguntas feitas pela AFP.

Enquanto isso, o incidente continua tendo enorme repercussão nas redes sociais, e o youtuber e boxeador Jake Paul está oferecendo US$ 30 milhões para que os dois se enfrentem no ringue.

"Tenho US$ 15 milhões para Will Smith e outros $15 milhões para Chris Rock", escreveu Paul no Twitter. "Vamos fazer essa luta em agosto, no meu card preliminar", acrescentou.

Apesar de nenhum dos dois atores ter lutado boxe profissionalmente, Will Smith interpretou o lendário pugilista Muhammad Ali no filme biográfico "Ali", de 2001.

