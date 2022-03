Honduras extradita traficante para os EUA

Honduras extraditou nesta terça-feira (29) um traficante de drogas solicitado pelos Estados Unidos, enquanto a extradição do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) também está sendo processada pelo mesmo crime, informaram fontes judiciais.

"Oscar Fernando Santos Tobar estava pronto desde outubro para ser extraditado, mas (...) hoje [terça-feira] o levaram" para os Estados Unidos, disse à AFP o porta-voz do Supremo Tribunal de Justiça (CSJ), Melvin Duarte.

Santos foi transportado em meio a um forte dispositivo de segurança de um quartel para a base da Força Aérea hondurenha no aeroporto de Toncontín, ao sul de Tegucigalpa, onde foi entregue a agentes da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) que o levaram ao Texas.

Duarte indicou que Santos é acusado de "conspiração para fabricar e distribuir cinco quilos ou mais de cocaína, com o conhecimento de que seria introduzida nos Estados Unidos" e outros crimes no Tribunal Distrital Leste do Texas.

Santos foi capturado em 23 de agosto em El Paraíso, no departamento noroeste de Copán.

Em 25 de outubro, o plenário de 15 magistrados aprovou a extradição, após recurso interposto pela defesa, seguindo o mesmo procedimento do ex-presidente Hernández.

A extradição de Hernández foi solicitada em 14 de fevereiro por três crimes relacionados ao tráfico de drogas e uso de armas. Um juiz ordenou sua entrega aos Estados Unidos dois dias depois, mas a defesa apresentou um recurso.

Na segunda-feira, os magistrados do CSJ autorizaram a extradição, que está pendente em data ainda a ser definida.

