Hazard é operado com sucesso para retirada de placa na fíbula

O meia belga Eden Hazard, do Real Madrid, foi operado com sucesso nesta terça-feira para a retirada de uma placa colocada na fíbula de sua perna direita, informou o clube espanhol.

"Hazard foi hoje submetido com êxito a uma intervenção cirúrgica no Hospital Universitário Sanitas La Zarzuela, para a retirada de uma placa de osteossíntese na fíbula direita", diz o comunicado do Real Madrid.

A nota do clube acrescenta que o meia "já está em casa para iniciar o processo de recuperação", mas não informa o prazo para o retorno do jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a imprensa espanhola, o tempo de recuperação será de quatro a cinco semanas.

Hazard, que não foi convocado pela Bélgica nesta data Fifa, vem sofrendo com lesões praticamente desde que chegou ao Real Madrid, em junho de 2019.

Com cinco meses de clube, ele sofreu uma "microfratura" no maléolo do tornozelo direito em um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain.

Em março de 2020, passou por cirurgia após sofrer uma fissura na fíbula. Após três meses sem jogar, voltou a lesionar o pé direito em fevereiro de 2020.

Na atual temporada, Hazard tem apenas 22 jogos pelo Real Madrid, com um gol e duas assistências.

A oito meses da Copa do Mundo, o jogador espera finalmente ter uma sequência para tentar recuperar seu melhor nível.

gr/mcd/cb

Tags