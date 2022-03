Gana elimina Nigéria e vai à Copa do Mundo do Catar-2022

Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2022 após empatar fora de casa em 1 a 1 com a Nigéria (depois de um 0 a 0 no jogo de ida) nesta terça-feira, em Abuja.

Graças ao seu gol fora de casa valendo o dobro (a regra ainda está em vigor na zona africana), os 'Black Stars' carimbaram o passaporte para o Mundial do Catar (que será disputado de 21 de novembro a 18 de dezembro). O capitão ganês Thomas Partey abriu o placar com um chute de longa distância logo aos 10 minutos e William Troost-Ekong empatou de pênalti aos 22.

