França e Espanha goleiam em amistosos; Alemanha e Holanda empatam sem gols

França e Espanha golearam seus adversários em amistosos disputados nesta terça-feira, enquanto Holanda e Alemanha empataram sem gols em Amsterdã e a Itália venceu a Turquia por 3 a 2, após a traumática eliminação para a Macedônia do Norte na repescagem das Eliminatórias Europeias.

Atual campeã do mundo, a França recebeu a África do Sul em Lille e venceu por 5 a 0, com dois gols de Kylian Mbappé.

Além do atacante do PSG, maracaram para a França Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder e Mattéo Guendouzi.

A Espanha também passou fácil pela Islândia (5 a 0) em La Coruña, com gols de Álvaro Morata (2), Pablo Sarabia (2) e Yeremy Pino.

Já a Itália, que ficou fora da Copa do Mundo ao ser derrotada pela Macedônia do Norte nas Eliminatórias, venceu a Turquia por 3 a 2 na Torku Arena.

Bryan Cristante e Giacomo Raspadori (2) marcaram para a 'Azzurra', enquanto Cengiz e Ünder e Serdar Dursun fizeram os gols turcos.

Em Londres, a Inglaterra bateu a Costa do Marfim por 3 a 0 no estádio de Wembley.

Os gols da vitória inglesa foram marcados por Ollie Watkins, Raheem Sterling e Tyrone Mings.

Em outro amistoso do dia, as já classificadas para a Copa do Mundo Holanda e Alemanha empataram em 0 a 0.

