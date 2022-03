França contrata italiano Andrea Giani para substituir Bernardinho

O italiano Andrea Giani, vice-campeão da Europa em 2015 com a Eslovênia e em 2017 com a Alemanha, foi contratado como novo treinador da seleção masculina de vôlei da França, após a saída do brasileiro Bernardinho, anunciou nesta terça-feira a Federação Francesa.

Contratado em abril de 2021, Bernardinho só veio a assumir as funções em agosto, visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na semana passada, o brasileiro pediu demissão por motivos pessoais.

Giani, outra lenda do voleibol mundial, rescindiu seu contrato com a Alemanha e terá a missão de levar a França, campeã olímpica em Tóquio, ao bicampeonato em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tba/ll/chc/dr/cb

Tags