EUA vai intensificar sanções contra capacidades militares da Rússia, adianta funcionário

Depois de impôr sanções à indústria de defesa da Rússia, os Estados Unidos estão considerando mirar em outros setores envolvidos na invasão da Ucrânia lançada por Moscou em fevereiro, disse, nesta terça-feira (29), um funcionário do Departamento de Tesouro dos EUA.

"Estamos planejando atingir setores adicionais que são essenciais para a capacidade do Kremlin de operar sua máquina de guerra", adiantou o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, segundo o texto de um discurso que estava programado para o grupo de especialistas Chatam House, em Londres.

O objetivo é "minar a capacidade da Rússia para construir e manter as ferramentas de guerra", disse.

"Além de sancionar as empresas nos setores que permitem as atividades malígnas do Kremlin, também planejamos tomar medidas para interromper suas cadeias vitais de abastecimento", expressou Adeyemo.

As sanções adicionais foram resolvidas "em coordenação" com outros países aliados que também vão implementar medidas contra Moscou, precisou.

Washington adotou inúmeras medidas contra Moscou em resposta a sua invasão à Ucrânia, incluídas as sanções financeiras contra a indústria de defesa russa anunciadas na semana passada.

Em seguida, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, destacou que Washington continuaria mirando nas empresas que fornecem equipamentos de defesa à Rússia, assim como os seus fornecedores.

