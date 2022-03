Eriksen marca pela Dinamarca em retorno a estádio onde sofreu parada cardíaca

O meia Christian Eriksen, titular nesta terça-feira no amistoso entre Dinamarca e Sérvia, marcou o terceiro gol na vitória dos dinamarqueses por 3 a 0 no estádio Parken, em Copenhague, onde o jogador sofreu uma parada cardíaca no ano passado quando estava em campo pela Eurocopa.

Camisa 10 e capitão do time, Eriksen foi ovacionado antes do início do jogo pelos torcedores dinamarqueses, que esgotaram os ingressos para o amistoso.

O gol do meia saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Antes disso, a Dinamarca já tinha aberto vantagem como Joakim Maehle, aos 15 minutos da primeira etapa, e Jesper Lindstrom, aos oito minutos da etapa complementar.

A 10 minutos do fim, Eriksen foi substituído por Philip Billing sob os aplausos da torcida.

Eriksen retornou à seleção da Dinamarca no último sábado em amistoso contra a Holanda em Amsterdã, no qual marcou um dos gols na derrota dinamarquesa por 4 a 2.

Desde que sofreu a parada cardíaca, em junho de 2021, o jogador usa um desfibrilador interno para corrigir desnível no ritmo dos batimentos do coração.

