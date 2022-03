Emirados Árabes vencem Coreia do Sul e enfrentam Austrália na repescagem da Ásia

Os Emirados Árabes Unidos venceram a Coreia do Sul por 1 a 0 nesta terça-feira e agora decidirão com a Austrália quem será o representante da zona asiática na repescagem para a Copa do Mundo de 2022.

O vencedor desse duelo enfrentará o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas em jogo único, previsto para junho, valendo uma vaga no Mundial do Catar.

Coreia do Sul e Irã já tinham classificação garantida no Grupo A das Eliminatórias da Ásia, deixando Emirados Árabes e Iraque lutando pela terceira posição, enquanto a Austrália foi a terceira colocada no Grupo B.

Para a Coreia do Sul, esta foi a primeira derrota em 20 jogos

Os Emirados Árabes só disputaram a Copa do Mundo uma única vez, na Itália, em 1990.

O Iraque, que precisava ganhar e torcer por um tropeço dos Emirados Árabes, ficou no empate em 1 a 1 com a Síria no Rashid Stadium, em Dubai.

Mais cedo, o Irã derrotou o Líbano por 2 a 0. O Japão, já classificado, empatou com o Vietnã em 1 a 1.

