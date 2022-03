'Diablo' Etcheverry chama Tite de "covarde" por criticar jogos na altitude de La Paz

O ex-astro boliviano Marco 'Diablo' Etcheverry chamou o técnico da seleção brasileira, Tite, de "covarde" nesta terça-feira por ter dito às vésperas da partida contra a Bolívia que jogar na altitude de La Paz é "desumano".

"Me parece que é um covarde... Falar sobre a altitude agora se eles já estão classificados para uma Copa do Mundo e a Bolívia não", disse o ex-atacante do DC United em uma entrevista.

"Você, Tite, fracassou com aquele time em 2018 na Rússia. Eu só posso dizer que você é um covarde, mas você sabe o que eu gostaria de te dizer", acrescentou o ex-ídolo da seleção boliviana em suas redes sociais.

O técnico da seleção brasileira, líder invicta das eliminatórias sul-americanas com 42 pontos, havia dito horas antes que não teria "uma equipe tão vertical quanto nos últimos jogos porque (a altitude de 3.640 metros) não permite" e acrescentou que "é desumano" jogar nessas condições.

"Não vamos conseguir colocar o mesmo ritmo, aquela velocidade que costumamos usar em jogos em casa ou em condições normais", concluiu Tite.

O Brasil, com a vaga para a Copa do Catar garantida desde novembro, enfrentará a eliminada Bolívia nesta terça-feira às 19h30 locais (20h30 de Brasília) no estádio Hernando Siles.

Além de manter sua invencibilidade nas Eliminatórias, a seleção brasileira busca quebrar o recorde de pontos que pertence atualmente à Argentina de Marcelo Bielsa na campanha rumo à Copa de 2002, que somou 43, desde que o formato de todos contra todos passou a ser utilizado nas Eliminatórias do Mundial da França-98.

