Comunicado do Business Wire :TransPod Inc.

TransPod, a startup que está construindo o TransPod Line - um novo sistema de transporte de altíssima velocidade, para fazer a disrupção e redefinir o transporte comercial - anunciou hoje a próxima fase do projeto multibilionário de infraestrutura em Alberta, Canadá. O Broughton Capital Group ("BCG"), em cooperação com a China-East Resources Import & Export Co. ("CERIECO"), concordaram em princípio oferecer um financiamento combinado de US$ 550 milhões e um contrato EPC Master, respectivamente, para acelerar o desenvolvimento de um TransPod Line entre Edmonton e Calgary e impulsionar o crescimento econômico na região. Um estudo de viabilidade já lançado no TransPod Line confirmou que este projeto de transporte de altíssima velocidade irá criar até 140.000 empregos e acrescentar US$ 19,2 bilhões ao PIB da região durante toda a construção, sendo esperado que o contrato EPC Master envolva uma contribuição significativa de empreiteiros canadenses.

"Como a primeira e única empresa a confirmar este financiamento para um projeto multibilionário de infraestrutura de transporte tubular, a TransPod se orgulha de seu compromisso de impulsionar o crescimento em Alberta através da verdadeira inovação e parceria", disse Sebastien Gendron, Cofundador e Diretor Executivo da TransPod. "A construção e operação de um TransPod Line irá ajudar os habitantes de Alberta a se movimentarem com facilidade, criar novos empregos e facilitar o investimento na região. Com a confiança de nossos investidores e do governo de Alberta, entregaremos uma visão conjunta de uma economia progressiva, sustentável e em crescimento."

Os principais destaques do estudo de viabilidade da TransPod de Alberta incluem o seguinte:

-- Crescimento econômico substancial: O TransPod Line de Alberta irá acrescentar US$ 19,2 bilhões (ou 6,25%) ao PIB da província até 2030.

-- Crescimento significativo de empregos: O projeto de infraestrutura da TransPod de Alberta irá criar 15.600 empregos por ano, totalizando 140.000 empregos em nove anos.

-- Maior acessibilidade aos viajantes: Viajar no TransPod Line irá durar 45 minutos de Calgary a Edmonton, com um custo estimado de $ 90 CAD, em comparação com mais de três horas gastas dirigindo ou uma passagem de avião custando cerca de $ 162 CAD.

-- Redução da pegada de carbono: Ao longo de um ano, o número de passageiros esperado entre Calgary e Edmonton irá reduzir as emissões de CO2 em 636.000 toneladas por ano, ou o equivalente a plantar uma floresta quatro vezes maior que Calgary.

"Uma das metas estratégicas do BCG é investir em projetos inovadores e nosso alinhamento com a CERIECO para o projeto TransPod se ajusta fortemente a este objetivo, sendo um bom presságio para futuros projetos. Estamos ansiosos para levar isto adiante", disse o Broughton Capital Group.

As próximas fases do projeto TransPod de Alberta são as seguintes:

-- A curto prazo: Pesquisa e desenvolvimento; alvará de construção; avaliação ambiental; aquisição de terras (do presente a 2024)

-- A médio prazo: Construção da pista de teste, testes de alta velocidade e certificação (2023-2027)

-- A longo prazo: Construção de uma linha intermunicipal completa entre Edmonton e Calgary (começando em 2027)

"Nossa parceria com o BCG e a TransPod oferece um forte alinhamento de metas estratégicas, uma abordagem complementar ao desenvolvimento de infraestrutura que acreditamos irá agregar valor significativo em projetos inovadores no Canadá", disse a CERIECO.

Para apoiar o desenvolvimento regional de empregos e fornecer treinamento de funcionários para o TransPod Line em Alberta, a TransPod fez parceria com a Building Trades of Alberta para alavancar sua experiência regional e rede de parcerias.

"A TransPod é uma líder empolgante e revolucionária para o futuro da infraestrutura e transporte ecológicos no Canadá e mais além", disse Terry Parker, Diretor Executivo da Building Trades of Alberta. "Além de ajudar o Canadá a alcançar suas metas de carbono, o projeto TransPod de Alberta irá criará milhares de empregos bem remunerados e de apoio à comunidade para os trabalhadores especializados de Alberta, incluindo os de comunidades indígenas, mulheres, novos canadenses e aprendizes. A Building Trades of Alberta - e seus mais de 60.000 membros - está pronta e entusiasmada para fazer parte deste projeto."

Colliers Capital Markets, uma subsidiária da Colliers International, atuou como consultoria financeira da TransPod.

Sobre a TransPod Inc.

A meta da TransPod é fazer a disrupção e redefinir o transporte comercial entre as principais cidades em mercados desenvolvidos e emergentes. A startup foi fundada em 2015 para construir o principal sistema de transporte tubular do mundo (o TransPod Line) para conectar pessoas, cidades e empresas com transporte de alta velocidade que seja acessível e ambientalmente sustentável. A TransPod Inc. tem sede em Toronto, Canadá.

Acesse www.transpod.com para saber mais.

Sobre o Broughton Capital Group

O Broughton Capital Group (BCG) é um financiador de projetos com sede no Reino Unido, no qual nossa especialização como organizador e provedor de financiamento de dívida como credor sênior tem foco em uma variedade de setores de projetos em todo o mundo, tanto no setor público como no privado. Somos altamente experientes com uma equipe de primeira classe interna e externamente. Como um provedor de financiamento alternativo, visamos fornecer soluções financeiras nem sempre disponíveis no mercado convencional de financiamento de projetos e, como tal, nos esforçamos para ser criativos, flexíveis e competitivos nos termos de financiamento que podemos oferecer como credor.

Acesse www.broughton-capital.com para saber mais.

Sobre a CERIECO

Fundada em 1993, a CERIECO é uma empresa estatal chinesa com projetos em mais de 30 países. A CERIECO é uma empreiteira geral de EPC com especializações em infraestrutura e construção imobiliária bem como financiamento de crédito à exportação. A CERIECO opera no Canadá sob a marca CERIECO Canada Corp.

Acesse www.cerieco.com para saber mais.

Contato

Dianna Lai Read Diretor de Comunicações TransPod Inc. [email protected]

Richard Yu Colliers Capital Markets [email protected]

