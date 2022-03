Comunicado do Business Wire :STALICLA

A STALICLA, uma empresa suíça de biotecnologia de estágio clínico líder no desenvolvimento de medicamentos baseados em ômica para pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento (NDDs), anunciou hoje a conclusão bem-sucedida dos testes de fase 1b para seu principal candidato a medicamento STP1. Estes dados clínicos abrem caminho para uma primeira aplicação da plataforma de descoberta de medicamentos de precisão da STALICLA em transtornos do espectro do autismo.

A meta deste estudo de fase 1b, duplo-cego, controlado por placebo foi avaliar a segurança, tolerabilidade e farmacocinética de um tratamento oral de duas semanas com STP1 em um subgrupo de pacientes com ASD. Além de mostrar bons perfis de segurança bem como tolerabilidade e envolvimento do alvo dependente da dose, o tratamento com STP1 resultou em sinais positivos em marcadores clínicos de função neurológica e comportamental, incluindo melhoria na velocidade de processamento e composto de cognição cristalizado.

Falando sobre os resultados, o Dr. Craig Erickson, MD - principal pesquisador do Cincinnati Children's Hospital, disse: "Os sinais eletrofisiológicos deste estudo são notáveis e representam os mais fortes sinais iniciais de envolvimento com alvos de teste que nosso laboratório viu no campo do autismo. As descobertas deste projeto reduzem o risco de um futuro estudo em maior escala, devido à abordagem personalizada empregada para identificar biologicamente indivíduos autistas específicos que podem responder melhor a um tratamento antes da inscrição no estudo."

Baltazar Gómez Mancilla, Diretor de Marketing da STALICAL, acrescentou: "Além do impacto molecular, vemos uma diminuição referente à dose de sinais eletrofisiológicos anormais específicos em regiões do cérebro relacionadas à interação social, memória de trabalho e velocidade de processamento que podem levar à melhoria da comunicação social, o que é um dos principais sintomas do autismo. Estes resultados e as perspectivas de uma solução personalizada para o ASD podem ser um tremendo divisor de águas para este subgrupo de pacientes que representa 20% da população do ASD."

O desenvolvimento de medicamentos da STALICLA depende da DEPI, a plataforma de biotecnologia orientada por IA e clinicamente validada integrando metabolômica abrangente, sequenciamento de genoma completo, sequenciamento de RNA e um módulo proprietário para emparelhar assinaturas biológicas de pacientes com candidatos a medicamentos. Com o uso da DEPI, a STALICLA já provou a validade clínica de diversos subgrupos com transtornos do neurodesenvolvimento (Phen1, Phen2, Phen3, Phen5) e seus respectivos tratamentos personalizados, começando com STP1.

Falando sobre os próximos passos, Lynn Durham, Diretora Executiva e Fundadora da STALICLA, comentou: "Agora estamos voltando nossos olhos ao próximo estágio de nosso crescimento com alguns marcos importantes. Primeiro, um estudo multicêntrico de bioamostragem para a inscrição de STP1 fase 2, que deve nos permitir reunir os dados clínicos e multiômicos mais abrangentes até o momento no espaço do ASD. A seguir, a continuação do STP1 fase 2, aumentando a duração do tratamento e o nível de dose, adicionando um teste de memória de trabalho e refinando ainda mais as grandes descobertas de fase 1b. Por fim, nossos outros marcos incluirão testes de fase 2 para nosso segundo candidato a medicamento de precisão STP2, desenvolvimento de parcerias e licenciamento de potenciais compostos adicionais. Para financiar este crescimento, estamos levantando atualmente uma série B de US$ 65 milhões, com alvo de conclusão do segundo ao terceiro trimestre de 2022."

A STALICLA SA é uma empresa biofarmacêutica suíça de estágio clínico que lidera o desenvolvimento de medicamentos de precisão baseados em ômica para pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento (NDDs), com uma primeira aplicação no transtorno do espectro de autismo (TEA). A STALICLA está em uma missão exclusiva para identificar subgrupos de pacientes clinicamente acionáveis e desenvolver tratamentos personalizados àqueles mais prejudicados por seus sintomas. Sua tecnologia DEPI é a primeira plataforma desenvolvida especificamente para permitir medicamentos de precisão em NDDs complexos. A plataforma integra a metabolômica abrangente, sequenciamento de genoma completo, sequenciamento de RNA e seu módulo avançadoHC match para emparelhar assinaturas biológicas de pacientes com candidatos a medicamentos. A DEPI alcançou a prova clínica de conceito com seu primeiro candidato à linha principal, STP1. A STALICLA está promovendo alianças de cooperação com linhas principais estratégicas de terceiros, ampliando com rapidez sua plataforma e atividade de desenvolvimento clínico. Para mais informação, acesse: https://stalicla.com.

STALICLA Lynn Durham, Diretor Executivo e Fundador [email protected]

