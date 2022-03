Comunicado do Business Wire :Spine Innovations

Desde sua formação como uma empresa totalmente independente no final de 2020, a Spine Innovations continuou a expandir as vendas de suas substituições de disco espinhal ESP, com mais de 20.000 próteses implantadas com sucesso em pacientes em todo o mundo.

CP-ESP cervical disc prosthesis LP-ESP lumbar disc prosthesis (Photo: Spine Innovations)

Ao mesmo tempo, a Spine Innovations continua a expandir seu alcance de mercado. A empresa agora está ativa em 17 países, incluindo novos mercados na Europa que abriram em 2021. Ela se expandirá para a América Central e do Sul, incluindo México e Brasil, além de outros países europeus, incluindo Noruega e Holanda. Em 2022, a Spine Innovations também está trabalhando para a aprovação da FDA para entrar no mercado dos EUA.

O crescimento da Spine Innovations foi energizado por operar como uma startup e hiperespecializada na substituição total do disco espinhal e na preservação do movimento natural. A Prótese cervical (CP-ESP®) e a Prótese lombar (LP-ESP®) da empresa utilizam um design viscoelástico (reconhecido como a última geração de substituição de disco) para imitar a função e a amplitude de movimentos de um disco natural e permitir que a coluna vertebral se comportar naturalmente.

O interesse crescente e generalizado nas substituições do disco ESP e sua rápida aceitação por cirurgiões ortopédicos, neurocirurgiões e pacientes destacam o forte desejo por produtos que possam restaurar a saúde e a qualidade de vida.

Os discos ESP combinam duas placas terminais de titânio com uma almofada elastomérica feita de policarbonato uretano. Essa estrutura imita o disco natural, no qual os segmentos ósseos são conectados por um disco esponjoso que proporciona flexibilidade enquanto suporta as pressões de compressão e torção. Características específicas das placas terminais (pontas curtas, superfície externa áspera e um revestimento de hidroxiapatita (HA), que comprovadamente aumenta o crescimento ósseo) ajudam a garantir a estabilidade e a fixação óssea do implante ao longo do tempo.

"Com o ESP, os pacientes ganham uma força contrária semelhante ao que o disco natural fornece e reduz os riscos de dor na faceta". Dr. Svante Berg de Estocolmo, Suécia, diz que a remobilização do espaço do disco com muita mobilidade pode levar a esse efeito colateral.

Pr. Jean Yves Lazennec, do Hospital Pitie-Salpetriere, em Paris, afirma: "Os discos ESP reproduzem o centro natural de rotação e se adaptam quando o paciente envelhece".

Toda a equipe da Spine Innovations está focada em atender à crescente demanda do mercado. Sandrine Carle President, afirma: "Cada vez mais cirurgiões estão optando por substituir discos degenerativos por próteses que podem manter o movimento da coluna em vez de fundir o segmento. As substituições de disco ESP fornecem essa solução, replicando o movimento natural do disco e permitindo que toda a coluna se comporte da maneira mais normal possível".

Com sede em Heimsbrunn (França), a Spine Innovations continua a aumentar a entrada no mercado e pretende se tornar um ator líder no mercado mundial de substituição total de discos com sua tecnologia viscoelástica patenteada usada nos discos ESP. Para saber mais, acesse www.spine-innovations.com e www.esp-disc.com

