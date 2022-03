Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Cloud

A Ingram Micro Cloud, operadora do maior mercado em nuvem do mundo para o canal, anunciou no dia 3 de março a criação e a divulgação de seu relatório anual examinando tendências prescientes que afetam provedores de serviços gerenciados (Managed Service Providers, MSPs) e revendedores de tecnologia. Tecnologia em nuvem: O relatório The State of MSPsanalisa as principais barreiras e pontos fracos que precisam ser abordados pelos MSPs para maximizar oportunidades novas e projetadas dentro do canal.

Tecnologia em nuvem: relatório The State of MSPs está disponível para download aqui.

Baseado em insights recebidos de mais de 600 MSPs adquiridos pela Ingram Micro Cloud e por especialistas da pesquisa de mercado em tecnologia global da Vanson Bourne durante uma era de maior mudança transformacional na história do canal, o relatório oferece revelações destinadas a beneficiar diretamente revendedores e MSPs à medida que eles aprendam a navegar novos cenários de negócios. Entre seus achados, o relatório recomenda que parceiros de canal evoluam para se tornarem consultores estratégicos aos seus clientes; identifiquem os serviços mais populares pelos MSPs, incluindo segurança gerenciada e serviços em nuvem; e garantam que eles estejam na melhor posição para se aproveitarem do impulso cada vez maior para a digitalização.

"Com a entrevista realizada com mais de 600 MSPs é notável ver como 90% dos provedores de serviço têm observado o crescimento nos últimos 12 meses da demanda por serviços gerenciados por parte do cliente. Além disso, perto de dois em três indivíduos pesquisados disseram que muita melhoria é necessária se suas organizações forem capazes de se adaptar para oportunidades futuras", comentou Craig Weir, diretor executivo, portfólio SaaS global da Ingram Micro Cloud.

O relatório examina desenvolvimentos do setor e oportunidades para MSP no canal. Esses insights incluem:

-- Como MSPs estão lidando com a crescente demanda do cliente e níveis dramáticos de crescimento.

-- As principais razões pelas quais organizações buscam terceirizar suas operações de TI.

-- Os serviços gerenciados mais comuns solicitados por clientes.

-- O que os MSPs acreditam ser as maiores oportunidades no mercado atualmente.

-- É provável que os desafios vão manter os tomadores de decisão acordados durante a noite.

Weir acrescenta, "Hoje, eu acredito que a maioria dos MSPs estão presos num impasse digital. Muitos MSPs encontram-se em um ponto de inflexão para saber onde eles devem ir, mas simplesmente não sabem como chegar lá, ou ainda, como começar. À medida que analisamos os dados, está claro para nós que alguns MSPs resolveram esse quebra-cabeças. Eles permitiram o escalonamento, encontraram maneiras de acelerar o crescimento, ambos os quais aumentaram a receita superior; tudo ao mesmo tempo que expandem fluxos de receita recorrentes para melhorar seus resultados. Nós vemos isso hoje no que chamamos de MSP Moderno".

Em suma, o mercado de serviços gerenciados global aumentou de US$ 243 bilhões em 2021 para US$ 557 bilhões em 2028, a uma CAGR de 12,6%.1 Durante os últimos 12 meses, os 3 principais serviços que geraram a maior receita foram: Serviços em nuvem (SaaS, IaaS, PaaS) (22%), Segurança gerenciada (19%), e Departamento de TI interno (17%). Tudo isso é indicativo da oportunidade para que MSPs levem em conta e desenvolvam um plano de negócios em nuvem mais sólido para o ano e além. Uma coisa é certa: é um tempo excelente para ser um MSP.

Para mais informações sobre a Tecnologia em nuvem: relatório The State of MSPs e como a Ingram Micro Cloud está ajudando parceiros a potencializar os achados da pesquisa, acesse aqui.

Sobre a Ingram Micro Cloud

A Ingram Micro Cloud reúne inovadores e solucionadores de problemas para ajudar o mundo a realizar mais. Ela facilita e gerencia a complexa cadeia de valor digital da nuvem, tudo com a tecnologia CloudBlue. Com alcance global incomparável, fácil acesso a ferramentas automatizadas para acesso ao mercado e integração, profundos conhecimentos técnicos e uma cuidadosa seleção de soluções de SaaS e IaaS escaláveis , a Ingram Micro Cloud ajuda fornecedores, revendedores e provedores de serviços gerenciados, oferecendo mais como serviço. Mais informações estão disponíveis em www.ingrammicrocloud.com.

Recursos: 1. Tamanho do mercado de serviços gerenciados, Análise do Impacto da COVID-19 e Ação, Por serviços (Serviço de voz, serviço de não voz e serviço gerenciado de TI), Por função (Finanças e Contabilidade (F & A), Marketing, Compras, Cadeia de suprimentos, Recursos Humanos e Tecnologia da informação (TI)), Por usuário final (Médico, Financeiro, Governo, Auditoria e Consultoria, Corporativo, Telecom, Seguro e Resseguro), e Previsão regional, 2021-2028," Fortune Business Insights, agosto 2021. https://www.fortunebusinessinsights.com/managed-services-market-102430

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005026/pt/

Megan Binkley Ingram Micro Cloud [email protected]

