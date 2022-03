Comunicado do Business Wire :Honda Creators Support Project

A Honda Motor Co. Ltd. (Tóquio, Japão) lançou o projeto para apoiar o desafio "Vá em frente. Nós te apoiamos" para pessoas. É um projeto para jovens que estão vivendo na era do novo normal. Diante das crescentes regulamentações e restrições causadas pela pandemia, o projeto envia uma mensagem aos jovens para que aproveitem a vida com mais liberdade e criatividade. A Honda tem o orgulho de apoiar o desafio desses três jovens criadores japoneses: a 1ª celebridade virtual mundialmente reconhecida Kizuna Ai, Sushi Ramen Riku, um dos mais populares YouTubers japoneses e o artista de rap japonês de 19 anos Sanari. A Honda apoiou esses três criadores com a esperança de que mais pessoas sintam o poder de dar o primeiro passo em direção aos seus desafios e lançará seus vídeos em seu site hoje.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005391/pt/

HONDA CAMPAIGN VISUAL (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Link do site público da Honda: https://www.honda.co.jp/lifeplayer/creators/english O que é o projeto "Vá em frente, nós te apoiamos"? Até hoje, o ponto de partida da Honda desde sua fundação é "contribuir com as pessoas por meio da tecnologia". Facilitando um pouco a vida das pessoas. Sempre centrados no ser humano, queremos usar a tecnologia para ajudar a vida das pessoas. Sob o slogan "Espalhando a alegria de ser útil", os produtos de energia da Honda foram integrados à vida das pessoas para deixar todos felizes. E este projeto foi lançado para ajudar as pessoas a enfrentar novos desafios na era do novo normal.

Kizuna Ai, uma celebridade virtual, desafiada a sair do mundo virtual e ir ver o nascer do sol real pela primeira vez. O YouTuber Sushi Ramen Riku pega algo que todo mundo já pensou pelo menos uma vez e dá forma com uma sensação única de estilo e escala esmagadora. Sanari, o rapper de 19 anos, aventurou-se em uma nova encarnação de palavras e direção musical.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005391/pt/

Contato

Projeto de apoio a criadores Honda, Gabinete de relações públicas, Hidehiko Sakai Tel.: 81-90-6659-0465 (Sakai) E-mail: [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags