Comunicado do Business Wire :FedEx Corp.

A FedEx Corp. (NYSE: FDX) anunciou hoje que a partir de 1.º de junho de 2022, Frederick W. Smith, presidente do conselho administrativo e diretor executivo, passará a atuar como presidente executivo, enquanto Raj Subramaniam, presidente e diretor operacional, será promovido a presidente e diretor executivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005844/pt/

Frederick W. Smith (Photo: Business Wire)

Além disso, R. Brad Martin, presidente do comitê de auditoria do conselho administrativo, passa a ser o vice-presidente não executivo do conselho. Como atual vice-presidente do conselho administrativo, Martin é o sucessor indicado pelo conselho para atuar como seu presidente. David P. Steiner, presidente do comitê de governança, segurança e políticas públicas do conselho administrativo, continuará atuando como diretor-chefe independente. Smith e Subramaniam estarão diretamente subordinados ao conselho administrativo e o cargo de diretor de operações não será preenchido novamente. Como parte da transição, Subramaniam foi nomeado presidente e diretor executivo eleito da FedEx Corp. com efetivação imediata.

"A FedEx mudou o mundo ao conectar pessoas e possibilidades durante os últimos 50 anos", afirmou Smith. "Conforme olhamos para o futuro, tenho um sentimento extraordinário de satisfação de que um líder do calibre de Raj Subramaniam conduzirá a FedEx a um futuro muito bem-sucedido. Em minha atuação como presidente executivo do conselho, estou ansioso para focar na governança do conselho administrativo, assim como em problemas de importância global, incluindo sustentabilidade, inovação e políticas públicas".

"Quando fundou a FedEx, Fred Smith abalou o pensamento convencional e criou um setor inteiro. Em sua função de presidente executivo do conselho administrativo, ele vai se concentrar nos principais problemas, políticas e inovações que continuarão impulsionando a FedEx e o mundo", concluiu Steiner. "Raj é um líder comprovadamente bem-sucedido e tem apoio integral do conselho administrativo. Ele tem mais de 30 anos de experiência global em estratégia e operações, e dirigiu a empresa durante um período extraordinário de crescimento. Tenho certeza de que Raj aproveitará esses alicerces e levará a empresa a sucessos ainda maiores".

Subramaniam foi eleito para o conselho diretor da FedEx em 2020 e vai manter sua vaga no conselho administrativo. Antes de atuar como presidente e diretor de operações da FedEx Corp., Subramaniam foi presidente e diretor executivo da FedEx Express, a maior empresa global de transporte expresso. Ele também atuou como vice-presidente executivo e diretor de marketing e comunicação da FedEx Corp., onde foi responsável pelo desenvolvimento da estratégia corporativa. Além disso, ele atuou como presidente da FedEx Express no Canadá e em várias outras funções de gerência e marketing na Ásia e nos EUA desde que entrou na FedEx em 1991.

"Fred é um líder visionário e uma lenda no mundo corporativo", disse Subramaniam. "Ele fundou uma das melhores e mais admiradas empresas globais, e tenho a grande honra e o privilégio de assumir a função dele e dar continuidade ao que ele criou. Conforme continuamos em transformação enquanto empresa e reimaginamos o que está por vir, vamos manter nossa filosofia Pessoas-Serviço-Lucro no centro de tudo. Tenho imenso orgulho dos 600 mil membros de nossa equipe em todo o mundo. Juntos, colocamos em prática ideias que mudaram o mundo para melhor, e juntos vamos revelar ainda mais valor para nosso pessoal, nossos clientes e nossos acionistas".

A FedEx Corp. (NYSE: FDX) oferece um amplo portfólio de serviços de transporte, comércio eletrônico e serviços comerciais a clientes e empresas de todo o mundo. Com receita anual de US$ 92 bilhões, a empresa oferece soluções integradas de negócios por meio de empresas operacionais que competem coletivamente, operam em colaboração e inovam no campo digital sob a respeitada marca FedEx.

