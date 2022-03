Comunicado do Business Wire :Bluehole New Consumption

O principal meio de comunicação da China no campo de vaporização, a Bluehole New Consumption, publicou hoje um artigo sobre o estabelecimento por parte da SMOORE do primeiro laboratório de testes de extraíveis e lixiviáveis (E&L) do mundo no setor de vaporização.

SMOORE E&L Testing Lab (Photo: Business Wire)

A SMOORE, líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, anunciou hoje a criação do primeiro laboratório de testes E&L do mundo na indústria da vaporização.

Construído no último semestre de 2021, este laboratório realiza testes analíticos qualitativos e quantitativos e avaliação de risco à saúde de substâncias E&L de componentes eletrônicos de atomização, incluindo metais, plásticos e outros polímeros.

Como a primeira empresa de atomização eletrônica da China a desenvolver um sistema de avaliação compatível com a Premarket Tobacco Product Application (PMTA) - ou, em português, "solicitação de pré-venda de produtos de tabaco" -, incluindo testes físicos, testes químicos, testes não clínicos e avaliação de risco à saúde, a SMOORE também configurou este laboratório de testes E&L com base nos requisitos de segurança da PMTA.

Além disso, o laboratório de testes E&L da SMOORE está em colaboração com a SMITHERS, empresa líder mundial em prestação de serviços de testes, consultoria, informações e conformidade. Durante anos, as duas organizações trabalharam de perto na conformidade com a PMTA.

Atualmente, a maioria das empresas do setor de vaporização depende de laboratórios de terceiros para os testes E&L, enquanto a SMOORE montou um laboratório interno com equipamentos abrangentes e avançados. Ele segue a metodologia analítica dos principais laboratórios de testes E&L do mundo para dispositivos médicos.

Como principal marca de tecnologia de atomização da SMOORE, a FEELM é capaz de fazer pleno uso do sistema de avaliação de risco e teste de classe mundial da SMOORE, incluindo este laboratório de testes E&L. Desde 2021, a FEELM aproveita o laboratório para a avaliação de segurança de seus componentes eletrônicos de atomização, a fim de garantir a qualidade e confiabilidade dos novos produtos da FEELM.

Em outubro de 2021, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) do Reino Unido planejou integrar os cigarros eletrônicos licenciados medicinalmente ao Serviço Nacional de Saúde (NHS). Outros países, incluindo a Austrália, também prescreveram cigarros eletrônicos para fumantes adultos, com o objetivo de reduzir as taxas de tabagismo. À medida que começam a adotar os cigarros eletrônicos, os reguladores globais estabelecem requisitos de segurança mais altos e a SMOORE assume a liderança para melhorar a confiabilidade material dos cigarros eletrônicos para o grau médico.

Os testes analíticos de E&L são amplamente utilizados no campo da pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Os compostos E&L dos materiais de embalagens dos produtos farmacêuticos devem ser testados antes do lançamento, para garantir a conformidade com a segurança do produto.

O laboratório de testes E&L da SMOORE pode fornecer avaliação de segurança não apenas para cigarros eletrônicos, mas também para produtos de atomização eletrônica em outros setores. Com um de seus focos de P&D na aplicação da tecnologia de atomização nas áreas de saúde e farmacêutica, a SMOORE poderia utilizar este laboratório para o desenvolvimento de inovações de atomização para assistência médica.

"A segurança dos produtos de atomização eletrônica depende principalmente da composição química do e-líquido e do vapor gerado pela atomização do e-líquido, bem como das substâncias E&L de outros materiais em contato com o corpo humano", disse o Dr. Long, diretor de Testes Analíticos e Avaliação de Segurança do Centro de Pesquisa Fundamental da SMOORE. "Nosso laboratório de testes E&L é especializado neste último."

De acordo com o Dr. Long, o Centro de Pesquisa Fundamental da SMOORE planeja estabelecer e completar um banco de dados de substâncias E&L em componentes eletrônicos de atomização e adotará o princípio de Boas Práticas de Laboratório (BPL) para garantir a qualidade e integridade dos dados de testes relacionados a estudos de segurança não clínicos. Enquanto isso, o Centro de Pesquisa Fundamental da SMOORE também está buscando uma parceria com mais fornecedores chineses de dispositivos médicos em testes E&L.

Desde 2020, a SMOORE estabeleceu seus próprios padrões de segurança, SMOORE 3.0, de acordo com as orientações de avaliação de risco da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA. Acima dos requisitos de segurança da Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da UE e da AFNOR da França, o SMOORE 3.0 abrange todos os testes de PMTA, incluindo segurança de material e segurança de vapor.

