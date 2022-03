Comunicado do Business Wire :Akur8

A Akur8 lançou hoje um novo artigo para a comunidade atuarial intitulado "Credibilidade e Regressão Penalizada". Desenvolvido por uma equipe sênior de atuários e cientistas de dados da Akur8, a finalidade deste novo documento é fornecer aos profissionais os principais conceitos e intuições que demonstram como a regressão penalizada combina Modelos Lineares Generalizados (GLMs) com hipóteses de Credibilidade.

Nos últimos anos, diversas adaptações de GLMs foram desenvolvidas para lidar com algumas limitações, como sua incapacidade de incorporar hipóteses de Credibilidade. Estas adaptações são amplamente adotadas na comunidade de Aprendizado de Máquina, porém ainda não foram popularizadas no mundo atuarial. Métodos de credibilidade e GLMs fazem parte da caixa de ferramentas atuariais padrão para modelagem preditiva, mas a literatura atuarial que descreve como a regressão penalizada combina credibilidade com GLMs não é igualmente desenvolvida.

"Ao explorar como a regressão penalizada (e Lasso em particular) pode ser interpretada a partir da perspectiva das estruturas de credibilidade e GLM, o objetivo deste documento é familiarizar os profissionais com a regressão penalizada como uma extensão das técnicas atuariais estabelecidas, em vez de considerá-la uma entre diversas novas técnicas de modelagem da literatura de Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados", observou Guillaume Beraud-Sudreau, Co-Fundador e Diretor de Atuária da Akur8.

"Nossa equipe de atuários e cientistas de dados da Akur8 trabalhou em conjunto para produzir este artigo científico abrangente sobre Credibilidade e Regressão Penalizada. Estamos animados em publicar estas informações em um esforço para ajudar a expandir a literatura disponível à comunidade atuarial sobre este tema importante", afirmou Samuel Falmagne, Co-Fundador e Presidente da Akur8.

Desenvolvida especificamente para atuários e modeladores preditivos, a solução da Akur8 aperfeiçoa os processos de precificação das seguradoras, automatizando a modelagem dos prêmios técnico e comercial através de uma tecnologia patenteada de aprendizado de máquina transparente. Os principais benefícios para as seguradoras incluem uma redução no tempo de preparação de dados e modelagem, o que acelera efetivamente o tempo de lançamento no mercado e a produção de modelos mais preditivos, enquanto garante a total transparência e controle dos modelos criados.

O documento pode ser baixado aqui: https://bit.ly/Akur8-Credibility-And-Penalized-Regression

Sobre a Akur8

AAkur8 está revolucionando a precificação de seguros com um Aprendizado de Máquina transparente, maximizando os recursos de precificação das seguradoras com velocidade e precisão sem precedentes, sem comprometer a auditabilidade ou o controle. Nossa plataforma modular de precificação automatiza a modelagem dos prêmios técnico e comercial. Ela capacita as seguradoras a calcular tarifas ajustadas e precisas segundo sua estratégia de negócios, ao impactar materialmente seus negócios e manter o controle absoluto dos modelos criados. Com a Akur8, o tempo gasto na modelagem é reduzido em 10x, o poder preditivo dos modelos é aumentado em 10% e o potencial de melhoria do índice de sinistralidade é de 2-4%. A Akur8 já atende mais de 40 clientes em mais de 20 países, incluindo AXA, Generali, Munich Re, Tokio Marine North America Services (TMNAS); seguradoras especializadas Canopius e MGA Bass Underwriters; consultorias como Xceedance e Perr & Knight; e insurtechs Bought by Many e Wefox. Mais de 600 atuários usam a Akur8 diariamente para construir seus modelos de precificação em todas as linhas de negócios. As parcerias estratégicas da Akur8 incluem Milliman, Duck Creek, Guidewire e Sapiens.

