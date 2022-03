Colômbia vence Venezuela (1-0) mas fica fora da Copa do Mundo-2022

A Colômbia ficou de fora da Copa do Mundo do Catar-2022 nesta terça-feira, apesar de vencer a Venezuela por 1 a 0 na última rodada das eliminatórias sul-americanas, com um gol de pênalti de James Rodríguez.

A vitória da seleção colombiana em sua visita a Cachamay, na cidade de Puerto Ordaz, foi inútil devido ap triunfo simultâneo do Peru sobre o Paraguai, por 2 a 0, que deu à seleção comandada por Ricardo Gareca a vaga na repescagem contra o quinto colocado da Ásia, em junho, com Emirados Árabes Unidos e Austrália como possíveis adversários.

James marcou de pênalti aos 45+4 minutos, tendo que repetir a cobrança, já que sua primeira tentativa foi bloqueada por Wuilker Faríñez, mas o árbitro brasileiro Wilton Sampaio ordenou que fosse refeita porque o goleiro havia se adiantado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Colômbia termina as Eliminatórias em sexto lugar com 23 pontos, um a menos que o Peru, que a deixa de fora da Copa do Mundo depois de ter participado nos mundiais do Brasil-2014 e da Rússia-2018.

--- Ficha técnica de Venezuela - Colômbia (0-1)

Estádio: CTE Cachamay (Puerto Ordaz)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Gols:

Colômbia: Rodríguez (45+4 de pênalti)

Cartões amarelos:

Venezuela: Hernández (31)

Colômbia: Moreno (58)

Escalações:

Venezuela: Wuilker Faríñez - Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Oscar González - Darwin Machis (John Murillo 46), Yangel Herrera, Tomás Rincón (cap) (Romulo Otero 67), Jose Andres Martinez (Jefferson Savarino 81), Yeferson Soteldo - José Salomón Rondón. Técnico: José Pekerman.

Colômbia: David Ospina (cap) - Daniel Munoz Mejia, Carlos Cuesta (Yairo Moreno 37), Davinson Sánchez, William Tesillo - James Rodríguez (Juan Quintero 63), Jefferson Lerma (Gustavo Cuellar 77), Wilmar Barrios, Luis Díaz - Rafael Santos Borré Amaury (Harold Preciado 76), Luis Sinisterra (Luis Suárez 64). Técnico: Reinaldo Rueda.

erc/cl/aam

Tags