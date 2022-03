Coalizão chefiada pela Arábia Saudita anuncia cessar-fogo no Iêmen a partir de quarta

A coalizão chefiada pela Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita contra os rebeldes huthis no conflito no Iêmen, anunciou nesta terça-feira (29) à noite o cessar das operações militares durante o mês de jejum do Ramadã a partir da manhã de quarta-feira.

"A coalizão anuncia por este meio o cessar das operações militares no Iêmen a partir das 06h00 (00H00 de Brasília) de quarta-feira, 30 de março de 2022", informou em um comunicado publicado pela agência de notícias saudita.

