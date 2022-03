Chile perde para o Uruguai (2-0) e não vai à Copa do Catar-2022

A seleção chilena ficou de fora da Copa do Mundo do Catar-2022 ao perder por 2 a 0 para o Uruguai na noite desta terça-feira, em Santiago, em partida da última rodada das eliminatórias sul-americanas.

O Chile precisava vencer e torcer para que Peru e Colômbia perdessem, mas nada disso aconteceu. Os gols de Luis Suárez (79) e Federico Valverde (90) impediram a seleção chilena de chegar ao quinto lugar nas eliminatórias e disputar o playoff contra uma seleção da zona asiática.

Além da seleção chilena ficar de fora de uma Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, este se torna o fim de um ciclo para vários jogadores que brilharam na chamada "geração de ouro" do futebol chileno que conquistou duas Copas América (2015 e 2016) e se classificaram para as Copas do Mundo da África do Sul-2010 e do Brasil-2014.

Já o Uruguai, com Diego Alonso no comando substituindo o veterano Washington Tavárez, após uma série de maus resultados, vive um clima de otimismo para a Copa do Mundo com jovens jogadores que se destacam na Europa, como Federico Valverde do Real Madrid e Ronald Araujo do Barcelona.

--- Ficha técnica de Chile - Uruguai (0-2)

Estádio: San Carlos de Apoquindo (Santiago)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Gols:

Uruguai: Luis Suárez (79), Federico Valverde (90)

Cartões amarelos:

Chile: Benjamín Kuscevic (36), Gary Medel (62)

Uruguai: Rodrigo Bentancur (64)

Escalações:

Chile: Brayan Cortés - Gabriel Suazo, Mauricio Isla, Benjamin Kuscevic, Gary Medel - Arturo Vidal (Jean Meneses, 81), Erick Pulgar (Diego Valdés, 67), Charles Aránguiz - Joaquín Montecinos, Alexis Sánchez, Ben Brereton (Rooney Fernández, 80). Técnico: Martin Lasarte.

Uruguai: Sergio Rochet - Ronald Araújo, Diego Godín, Sebastián Coates, Matías Viña - Nicolás De La Cruz (Giorgian De Arrascaeta, 64), Federico Valverde, Lucas Torreira (Manuel Ugarte, 74), Rodrigo Bentancur (Maximiliano Gómez- 74) - Diego Rossi (Damián Suárez, 74), Edinson Cavani (Luis Suárez, 29). Técnico: Diego Alonso.

