Camarões vence Argélia no último lance da prorrogação (2-1) e vai à Copa do Catar-2022

A seleção de Camarões se classificou para sua oitava Copa do Mundo ao derrotar a Argélia (2-1) nos últimos segundos da prorrogação com um gol de Karl-Toko Ekambi (120 + 4), nesta terça-feira, em Blida.

Camarões, derrotado no jogo de ida (1-0), pôs um fim ao sonho dos argelinos que tinham acabado de marcar (118) por meio de Ahmed Touba.

A Argélia, que fez uma campanha desastrosa na Copa Africana de Nações (eliminada na fase de grupos) depois de entrar no torneio em Camarões como campeã continental, parecia ter se recuperado. Na última quinta-feira venceu os Leões Indomáveis por 1 a 0 no jogo de ida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas nesta terça-feira, jogando em casa, viu Eric Choupo-Moting empatar o confronto ao empurrar uma bola na área deixada pelo goleiro argelino Raïs M'Bolhi (22).

No início do segundo tempo, Islam Slimani empatou o jogo, mas o árbitro anulou por impedimento do atacante argelino (50).

À essa altura, os anfitriões mostraram a sua melhor versão e tiveram várias oportunidades de gol (Bedrane aos 56, Slimani aos 59 e 90+2, Mahrez aos 83 e 89), mas não conseguiram evitar a prorrogação diante de uma seleção camaronesa que também poderia ter decidido em dois lances defendidos por M'Bolhi (68).

Os argelinos voltaram a marcar na primeira etapa da prorrogação, novamente por meio de Slimani, mas o árbitro voltou a anular, após consultar o VAR, desta vez devido a um toque de mão do atacante quando este finalizou.

O goleiro africano do Ajax, André Onana, mais uma vez salvou sua equipe ao defender uma cabeçada perigosa do onipresente Slimani (105).

O resultado do jogo foi dramático. Os donos da casa acreditaram ter alcançado a glória quando Ahmed Touba empatou com uma poderosa cabeçada (118), mas quando os torcedores argelinos comemoravam a classificação, Toko Ekambi marcou para os camaroneses o gol que valeu a vaga no Catar na última jogada da partida (120 + 3).

mcd/dam/eba/fbx/aam

Tags