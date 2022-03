Brasil goleia Bolívia (4-0) e bate recorde de pontuação das Eliminatórias Sul-Americanas

Sem Neymar, o Brasil manteve a liderança invicta nesta terça-feira e bateu o recorde de pontos em uma eliminatória sul-americana ao golear a já eliminada Bolívia por 4 a 0 na altitude de La Paz na última rodada do torneio antes da Copa do Catar-2022.

Com gols de Lucas Paquetá (24), Richarlison (45 e 90+1) e Bruno Guimarães (66), a seleção brasileira chegou a 45 pontos nestas Eliminatórias e superou a Argentina de Marcelo Bielsa, que somou 43 nas Eliminatórias rumo ao Mundial de 2002, desde que o torneio adotou antes da França-98 o atual formato de todos contra todos.

O craque Neymar não pôde disputar a partida devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção brasileira ainda tem pendente o clássico que iria jogar em setembro do ano passado contra a Argentina em São Paulo, e que foi suspenso devido à invasão de campo de por parte de agentes de saúde brasileiros em plena pandemia.

Já a Bolívia, de fora de mais uma Copa do Mundo, havia sido eliminada na humilhante derrota por 4 a 1 para a Venezuela, em janeiro.

O jogo começou equilibrado, com poucas chegadas de ambos os lados e a Bolívia tentando acompanhar o ritmo dos visitantes.

Até aparecer Paquetá: após uma ótima assistência de Bruno Guimarães, a bola chegou no pé esquerdo do jogador do Lyon que mandou de primeira para o fundo da rede da Bolívia.

A 'Verde' do técnico venezuelano César Farías teve chances e boa triangulação mas o ataque comandado por Marcelo Moreno, artilheiro das eliminatórias com 10 gols, não conseguiu concluir no estádio Hernando Siles, 3.640 metros acima do nível do mar.

No final do primeiro tempo, quando a seleção brasileira tinha menos controle do jogo, veio o gol sem volta: um cruzamento quase acidental de Antony sobrou de bandeja para Richarlison. O atacante do Everton só precisou empurrar para o gol.

A Bolívia, como sempre, se desesperou diante da adversidade.

Os anfitriões tentaram diminuir, mas apesar do cansaço físico, do pouco oxigênio da altitude e da pressão da dupla formada por Henry e Ramiro Vaca, os jogadores comandados pelo técnico Tite ressuscitaram.

Foi Bruno Guimarães, do Newcastle, quem aumentou, após uma fantástica roubada de bola de Paquetá que permitiu que o Brasil nocauteasse os bolivianos.

Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli deu um lindo drible em um marcador e quase marcou um golaço.

Coube a Richarlison ampliar para 4 a 0 já nos acréscimos aproveitando uma bola rebatida pelo goleiro depois de uma tentativa de Rodrygo.

Assim, mesmo na altitude, que Tite havia considerado "desumana", o Brasil mostrou que sabe superar adversidades e garantiu a liderança e o recorde histórico de pontuação em uma eliminatória sul-americana. A partir de agora, todo o foco será no Catar.

msr/ol/aam

Tags