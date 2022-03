Biden diz que EUA está focado na região Ásia-Pacífico

O presidente Joe Biden disse nesta terça-feira (29) que os Estados Unidos estão voltando "fortemente" sua atenção para a região Ásia-Pacífico, apesar da crise gerada pela invasão russa na Ucrânia.

Ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro da Singapura, Lee Hsien Loong, Biden disse que os governantes do mundo enfrentam "desafios sem precedentes", mas acrescentou que Washington não se distrai com a guerra na Ucrânia.

"Mesmo quando nos ocupamos da crise na Europa, meu governo é firmemente a favor de agir rapidamente para implementar a estratégia Indo-Pacífico", disse Biden.

Acrescentou que os Estados Unidos querem garantir que a região permaneça "livre e aberta", uma referência ao que a Casa Branca enxerga como a tentativa da China de dominar as rotas comerciais internacionais.

Refletindo a posição da Singapura como centro comercial que deseja ter boas relações com Pequim e Washington, Lee disse esperar que Biden "aprofunde" os laços "com a China, é claro, mas também com outros países além da China".

