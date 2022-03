Will Smith após tapa em Chris Rock: "Reagi emocionalmente"

O ator Will Smith se desculpou nesta segunda-feira, 28, com Chris Rock por ter lhe dado uma bofetada durante a cerimônia do Oscar, transmitida ao vivo na noite de domingo em Los Angeles. "Uma piada sobre a condição médica de Jada era demasiado para eu suportar e reagi emocionalmente", escreveu ele.

Durante o evento, Smith agrediu Rock depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.

"Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Passei do limite e cometi um erro. Estou envergonhado e minhas ações não refletem o homem que quero ser. Não há lugar para a violência em um mundo de amor e gentileza", escreveu Smith no Instagram.

Smith publicou seu pedido de desculpas após uma enxurrada de comentários nas redes sociais comentando a reação - alguns contra, outros a favor - e também depois de a Academia de Cinema dos Estados Unidos ter condenado o incidente em um comunicado.

"Quero me desculpar também com a Academia, os produtores da cerimônia, os presentes e quem estava assistindo ao programa", disse Smith nesta segunda.

A Academia também anunciou ter ordenado uma "revisão formal" do incidente que dominou a cobertura do Oscar.



Leia na íntegra:

"A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente.

Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade.



Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a Família Williams e minha Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós.



Eu sou um trabalho em andamento.

Sinceramente,

Will"

