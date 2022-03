Ucrânia: Zelensky diz que busca paz com a Rússia e sinaliza com concessões

A Ucrânia poderia declarar neutralidade, potencialmente aceitando um acordo sobre áreas contestadas no leste do país, e oferecer garantias de segurança à Rússia para conseguir a paz "sem atraso", disse o presidente Volodymyr Zelensky. A declaração é dada antes de negociações previstas para começar nesta terça-feira, mas o líder ucraniano disse que apenas um encontro dele com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia encerrar a guerra.

Além de dar pistas sobre possíveis concessões, Zelensky enfatizou que a prioridade da Ucrânia é garantir sua soberania e a "integridade territorial", evitando que a Rússia anexe partes do país, algo que o governo ucraniano e o Ocidente dizem que poderia ser uma meta de Moscou. "Garantias de segurança e neutralidade, status não nuclear de nosso Estado - estamos prontos a aceitar isso", afirmou Zelensky em entrevista a publicações independentes da imprensa russa.

A Rússia exige que a Ucrânia abandone qualquer pretensão de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), vista como uma ameaça por Moscou. Zelenskyy, por sua vez, enfatizou que a Ucrânia precisa de garantias de segurança ante qualquer acordo. Ao mesmo tempo, comentou que Putin precisaria ir até ele para um encontro, em uma entrevista que a Rússia vetou sua imprensa de publicar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, disse hoje que os dois presidentes poderiam se reunir, mas apenas após os elementos principais de um potencial acordo terem sido negociados. "A reunião é necessária uma vez que tenhamos clareza em relação às soluções em todos os pontos cruciais", disse o ministro, em entrevista à imprensa sérvia. Ele acusou a Ucrânia de apenas querer "imitar conversas", enquanto a Rússia buscaria resultados concretos. Fonte: Associated Press.

Tags