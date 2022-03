Swiatek atropela Coco Gauff e avança às quartas de final do Aberto de Miami

A tenista polonesa Iga Swiatek, a próxima número 1 do ranking da WTA, venceu a americana Coco Gauff em dois sets nesta segunda-feira e chegou às quartas de final do Aberto de Miami.

A polonesa conquistou assim sua décima quarta vitória consecutiva em uma temporada dos sonhos na qual conquistou os títulos de Doha e Indian Wells, ambos na categoria WTA 1000, e garantiu suceder a aposentada Ashleigh Barty como número 1 do mundo na próxima semana.

Um dia depois de eliminar Madison Brengle na terceira fase, Swiatek deu uma nova aula de tênis nesta segunda-feira ao derrotar Gauff, de 18 anos, com parciais de 6-3 e 6-1.

Gauff, uma das grandes esperanças do tênis americano, enfrentou a polonesa até que, com 1 a 1 no segundo set, Swiatek acelerou e arrasou nos cinco games seguintes, incluindo duas quebras de saque.

A polonesa de 20 anos buscará uma mvaga nas semifinais contra a vencedora do duelo entre a tcheca Petra Kvitova e a russa Veronika Kudermétova.

Mais cedo a americana Danielle Collins foi a primeira a se classificar para as quartas de final ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur em dois sets.

Collins, número 11 do ranking mundial, venceu Jabeur (10ª) por 6-2, 6-4 em 67 minutos de jogo.

A americana, vice-campeã do último Aberto da Austrália, enfrentará a japonesa Naomi Osaka, que tem quatro títulos de Grand Slam, que derrotou a americana Alison Riske com parciais de 6-3 e 6-4.

Outra tenista que conseguiu vaga nas quartas de final foi a australiana Daria Saville, que eliminou a italiana Nuria Brancaccio por 2 sets a 1, parciais de 5-7, 6-4 e 7-5.

--- Resultados do WTA 1000 de Miami:

Oitavas de final:

Daria Saville (AUS) x Lucia Bronzetti (ITA) 5-7, 6-4, 7-5

Naomi Osaka (JPN) x Alison Riske (EUA) 6-3, 6-4

Danielle Collins (EUA/N.9) x Ons Jabeur (TUN/N.8) 6-2, 6-4

Iga Swiatek (POL/N.2) x Cori Gauff (EUA/N.14) 6-3, 6-1

