Peru, Colômbia e Chile brigam por repescagem na rodada final das Eliminatórias

Os jogos Peru x Paraguai, Venezuela x Colômbia e Chile x Uruguai concentram as atenções da 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, na qual será definida a seleção que terminará a competição na quinta colocação e irá para a repescagem.

Enquanto Brasil (1º), Argentina (2º), Equador (3º) e Uruguai (4º) já estão garantidos no Mundial do Catar, Peru (5º), com 21 pontos; Colômbia (6º), com 20; e Chile (7º), com 19, ainda têm chances de disputar a repescagem, um jogo único (dia 13 ou 14 de junho em Doha) contra uma seleção da zona asiática.

A seleção do Peru é a única que depende das próprias forças. Se vencer o Paraguai em casa, estará na repescagem, mesmo caminho que teve que percorrer para ir à Copa de 2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o confronto com os paraguaios, o treinador Ricardo Gareca não terá à disposição o atacante André Carrillo, fora por uma entorse no joelho esquerdo.

Com um olho no jogo de Lima, a Colômbia visita a Venezuela e não tem alternativa a não ser vencer e torcer por um tropeço peruano para ter chances de ir à Copa.

Para isso, a seleção colombiana aposta na boa fase do atacante Luis Díaz, que comandou a equipe na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia na última quinta-feira, terminando com uma incrível sequência de sete jogos sem vitórias para a equipe.

A situação mais difícil é a do Chile, que recebe o Uruguai em Santiago com a obrigação de vencer, além de ter que esperar por uma improvável combinação de resultados para chegar à repescagem.

Goleados pelo Brasil no Maracanã por 4 a 0, os chilenos precisam bater os uruguaios e torcer para que nem Peru, nem Colômbia vençam seus jogos para terminar as eliminatórias na quinta colocação.

-- Jogos da 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas --

- Terça-feira (29 de março):

(20H30)

Bolívia - Brasil

Peru - Paraguai

Venezuela - Colômbia

Chile - Uruguai

Equador - Argentina

Classificação:

- Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brasil * 42 16 13 3 0 36 5 31 classificado

2. Argentina * 38 16 11 5 0 26 7 19 classificado

3. Equador 25 17 7 4 6 26 18 8 classificado

4. Uruguai 25 17 7 4 6 20 22 -2 classificado

5. Peru 21 17 6 3 8 17 22 -5

6. Colômbia 20 17 4 8 5 19 19 0

7. Chile 19 17 5 4 8 19 24 -5

8. Paraguai 16 17 3 7 7 12 24 -12

9. Bolívia 15 17 4 3 10 23 38 -15

10. Venezuela 10 17 3 1 13 14 33 -19

* Têm um jogo suspenso

cl/ol/cb

Tags