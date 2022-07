PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia alerta para situação "catastrófica" em Mariupol

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EUA ISRAEL REUNIÃO: Blinken e ministros árabes se reúnem em encontro de cúpula sem precedentes em Israel

OSCAR CINEMA PRÊMIO: "No Ritmo do Coração" vence Oscar de melhor filme em cerimônia marcada por tapa de Will Smith em Chris Rock

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia alerta para situação 'catastrófica' em Mariupol antes de nova rodada de negociações

A Ucrânia advertiu nesta segunda-feira (28) que a situação humanitária na cidade de Mariupol, bombardeada e cercada pelas tropas russas desde o fim de fevereiro, é "catastrófica", antes de uma reunião durante a semana entre negociadores russos e ucranianos em Istambul.

(Ucrânia conflito Rússia, 1010 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KHARKIV:

Distrito nº 5 de Saltivka, em Kharkiv, martirizado pelos bombardeios russos

Um bairro popular de prédios residenciais na periferia nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, a poucos passos da terra preta e lavrada do pomar, é bombardeado quase diariamente.

(Ucrânia conflito Rússia, 620 palavras, já transmitida)

STOYANKA:

'Rendição ou morte', o dilema imposto aos russos por um povoado fantasma ucraniano

Os franco-atiradores russos seguem com o alvo apontado para as ruas desertas da localidade ucraniana de Stonyanka, mas Andrii Ostapets espera poder levar alimentos aos seus vizinhos e gatos, caso eles estejam vivos.

(Ucrânia conflito Rússia, 480 palavras, já transmitida)

BASHTANKA:

Exército russo semeia desolação e rancor em cidade ucraniana de Bashtanka

O pequeno carro laranja com a palavra "criança" escrita em russo em folhas coladas em cada janela quebrou na entrada de Bashtanka, perto de Mykolaiv. Esta cidade do sudeste está sob controle ucraniano, mas é palco de intensos combates, levando Vitali e sua família a prosseguir sua fuga.

(Ucrânia conflito Rússia guerra, 570 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

'Evitar uma terceira guerra mundial': brasileiros se unem à luta na Ucrânia

Saulo coloca sobre a cama uma roupa camuflada, um par de botas, cintos para transportar armas e uma faca embainhada. "São os materiais essenciais", diz este ex-agente da Polícia Militar de São Paulo, que deu baixa da corporação para se unir à guerra na Ucrânia.

(Brasil Rússia diplomacia guerra Ucrânia, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

HELSINQUE:

Trem entre Rússia e Finlândia, uma das poucas portas para a Europa, encerra atividade

Pouco depois das 19h00 de domingo (27), o trem expresso Allegro procedente de São Petersburgo chegou à capital finlandesa e, com ele, a última ligação ferroviária entre a Rússia e a União Europeia (UE), um mês após o início da invasão russa da Ucrânia.

(UE conflito Rússia diplomacia transporte Finlândia Ucrânia migração, 510 palavras, já transmitida)

LVIV:

Na Ucrânia, os animais também tomam o caminho do êxodo

Um lobo, uma cabra, corujas e, evidentemente, cachorros e gatos: o "Lar para Animais Resgatados", em Lviv, recebe animais de todo tipo. Todos foram abandonados pelos seus donos, que fugiram da Ucrânia após a invasão russa.

(Ucrânia conflito Rússia refugiados animais, 430 palavras, já transmitida)

=== EUA ISRAEL REUNIÃO ===

SDE BOKER:

israel afirma que reunião histórica com países árabes envia mensagem forte ao Irã

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e os chefes da diplomacia de Israel e quatro países árabes se reúnem nesta segunda-feira em um encontro de cúpula histórico para abordar as negociações sobre o acordo nuclear iraniano e a instabilidade mundial provocada pela invasão russa da Ucrânia.

(Israel EUA Irã diplomacia nuclear Emirados Bahrein Marrocos)

=== OSCAR CINEMA PRÊMIO ===

HOLLYWOOD:

'No Ritmo do Coração' triunfa no Oscar em cerimônia marcada por tapa de Will Smith em Chris Rock

"No Ritmo do Coração", um drama sobre uma família surda, fez história no domingo ao vencer a principal categoria do Oscar, tornando-se a primeira produção de streaming a ser reconhecida pela Academia como melhor filme, em uma cerimônia ofuscada pelo momento em que o ator Will Smith agrediu o comediante Chris Rock por uma piada sobre sua esposa.

(EUA cinema Oscar, 1060 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

HOLLYWOOD:

Will Smith dá tapa em Chris Rock em momento viral do Oscar

O ator Will Smith invadiu o palco da cerimônia do Oscar no domingo e deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock, por ele ter feito uma piada sobre a sua mulher, um momento que viralizou e deixou o público atônito.

(EUA cinema Oscar Smith Rock, 430 palavras, já transmitida)

HOLLYWOOD:

Os vencedores do Oscar nas principais categorias

Lista dos vencedores nas principais categorias da 94ª edição do Oscar:

(EUA cinema Oscar, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Ao menos 19 mortos em tiroteio na região central do México

Ao menos 19 pessoas morreram em um tiroteio no domingo à noite no estado de Michoácan, estado na região central do México abalado pela violência e confrontos entre grupos de narcotráfico.

(México homicídio, 440 palavras, já transmitida)

LIMA:

Congresso de Peru debate impeachment de Castillo em julgamento político relâmpago

O Congresso do Peru, dominado pela oposição de direita, debate nesta segunda-feira (28) uma moção de destituição contra o presidente de esquerda Pedro Castillo por suposta corrupção e falta de rumo, uma acusação que já levou à queda de dois presidentes desde 2018.

(Peru política parlamento impeachment)

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Voluntários se mobilizam na Hungria contra a fraude eleitoral

Em uma semana, quando as eleições gerais forem realizadas na Hungria, Laszlo Mero estará pronto para trabalhar. Juntamente com outros 20.000 voluntários, ele se prepara para monitorar a votação, em um contexto de temores de fraude.

(Hungria eleições fraude política, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

XANGAI:

Metade de Xangai em confinamento para conter foco de covid-19

Milhões de pessoas na zona leste da cidade chinesa de Xangai iniciaram um confinamento nesta segunda-feira (28), com o objetivo de conter o maior foco de covid-19 na China.

(China vírus saúde, 600 palavras, já transmitida)

CABUL:

Talibã proíbe afegãs de viajar de avião sem parente masculino

O Talibã ordenou que as companhias aéreas no Afeganistão impeçam as mulheres de embarcar, a menos que estejam acompanhadas por um parente do sexo masculino, uma nova restrição às liberdades das afegãs, muito afetadas nos sete meses que o grupo está no poder.

(Afeganistão talibãs transporte Mulheres, 560 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Petróleo perde 5% com confinamento parcial de Xangai

Os preços do petróleo caíram mais de 5%, afetados pelo confinamento parcial em Xangai, capital econômica da China, o que poderá justificar a continuação da estratégia de abertura modesta das válvulas da OPEP.

(Petróleo mercado, 440 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags